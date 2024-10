Samsung zacznie pobierać opłaty za funkcje Galaxy AI. Kiedy to się stanie?

Galaxy AI będzie płatne

One UI 6.1 wprowadziło Galaxy AI na smartfony Samsunga. Gigant nie udostępnił tej nowości tylko tegorocznym flagowcom, ale też kilku poprzednim generacjom, bo niektóre funkcje trafiły nawet na pokład serii Galaxy S21. W kolejnych miesiącach odbywało się wdrażanie tej aktualizacji, a potem w lipcu zostaliśmy zaskoczeni po raz kolejny. Razem ze składakami zadebiutowała bowiem wersja nakładki One UI 6.1.1, która powinna zawierać jedynie optymalizacje pod urządzenia składane, a przyniosła całkiem sporo nowości, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji.

Czytaj też: Samsung udostępnia One UI 6.1.1. Czy Twój smartfon dostanie nowe funkcje?

Przed premierą One UI 7 Samsung ma zamiar wdrożyć te ulepszenia na wszystkie kwalifikujące się modele, a potem rozwijać dalej Galaxy AI. Na razie nie spodziewamy się, by zbyt wiele nowości pojawiło się w ramach głównego wydania nakładki, bo za kilka miesięcy czeka nas premiera serii Galaxy S25 i zapewne wtedy – razem z One UI 7.1 – zobaczymy kolejną porcję nowości opartych na sztucznej inteligencji. Jednak w całej tej ekscytacji usprawnieniami i nowymi funkcjami, nie możemy zapominać o jednej bardzo ważnej kwestii – Galaxy AI nie będzie cały czas darmowe.

Podczas premiery Galaxy S24 Samsung o tym nie wspomniał, ale już wtedy na stronie producenta, przy nowych smartfonach, pojawiła się odpowiednia adnotacja (małymi literami). Mogliśmy w niej przeczytać:

Funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku dla wspieranych urządzeń Samsung Galaxy. Odmienne zasady mogą dotyczyć korzystania z funkcji AI dostarczanych przez podmioty trzecie.

Czytaj też: To jednak nie był żart. Wiemy już, kiedy zadebiutuje specjalna edycja Galaxy Z Fold 6

Niedługo później TM Roh, prezes i dyrektor działu MX w Samsung Electronics, również wypowiedział się na ten temat, zdradzając nieco szczegółów na temat planów dotyczących sztucznej inteligencji, gdy bezpłatny okres minie.

Według naszej analizy istnieją różne potrzeby w zakresie mobilnej sztucznej inteligencji. Znajdą się więc konsumenci, którzy będą zadowoleni z bezpłatnego korzystania z możliwości AI. Mogą też istnieć klienci, którzy chcą jeszcze potężniejszych możliwości sztucznej inteligencji i nawet za to płacą. Dlatego przy podejmowaniu przyszłych decyzji weźmiemy wszystkie te czynniki pod uwagę – powiedział Roh.

Od tego czasu minęło wiele miesięcy i chociaż Samsung wciąż niczego oficjalnie nie ogłosił, znów przypomniał o tym, że Galaxy AI w końcu będzie płatne. Zostało to ujęte w jednym z przypisów w oficjalnych komunikatach prasowych dotyczących nowych urządzeń Galaxy Tab S10 i Galaxy S24 FE. Możemy tam znów przeczytać, że „funkcje Galaxy AI będą dostępne bezpłatnie do końca 2025 roku w obsługiwanych urządzeniach Samsung Galaxy”. Warto zauważyć, że firma już nie używa zwrotu „co najmniej do końca 2025 roku”, jak zrobiła to poprzednio.

Czytaj też: Ten nowy budżetowiec Samsunga będzie wspierany dłużej niż niejedne flagowce

Oczywiście należy wspomnieć, że dotyczyć to będzie tylko niektórych, bardziej zaawansowanych funkcjonalności, które być może jeszcze się nawet na urządzeniach Galaxy nie pojawiły. Samsung nie sprecyzował, jakie opcje będą wymagały subskrypcji, ale to tylko kwestia czasu, aż takie informacje zostaną udostępnione.