Właściciele iPhone’ów w UE znów będą mieli lepiej

iOS 18.4 to potencjalnie największa aktualizacja, jaka czeka europejskie iPhone’y w ramach iOS 18

Co prawda z tą ustawą o rynkach cyfrowych (DMA) i Apple’em nie jest aż tak różowo, bo pomimo znacznych udogodnień, jakie zyskaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, ominęła nas największa tegoroczna nowość od giganta, czyli Apple Intelligence. Firma, obawiając się restrykcji ze strony Unii Europejskiej, zdecydowała się wstrzymać wdrożenie funkcji sztucznej inteligencji, przesuwając ich premierę na przyszły rok. Zgodnie z informacjami, AI zawita na pokład europejskich iPhone’ów 15 Pro, 15 Pro Max i serii iPhone 16 w kwietniu, razem z iOS 18.4.

Sama ta aktualizacja będzie jednak znacząca z jeszcze jednego powodu – wprowadzi jeszcze większą dowolność dla użytkowników i to wszystkich modeli uprawnionych do aktualizacji. Według dokumentu, dostrzeżonego przez MacRumors, Apple zobowiązał się, że do wiosny 2025 roku doda obsługę „ustawiania domyślnych ustawień dla aplikacji nawigacyjnych i tłumaczeń”. W praktyce oznacza to po prostu, że posiadacze iPhone’ów w UE będą mogli wybrać np. Mapy Google i Tłumacza Google (lub inne dowolne aplikacje), jako domyśle do nawigacji i tłumaczeń.

Biorąc pod uwagę harmonogram, zmiany te zostaną wdrożone właśnie w ramach iOS 18.4, co oznacza, że dla użytkowników z krajów UE będzie to prawdopodobnie najważniejsza aktualizacja w całym cyklu iOS 18. Warto również zauważyć, że chociaż wydanie Apple Intelligence zostanie u nas znacznie opóźnione, w zasadzie na tym skorzystamy. Apple, pomimo dość mylących zapowiedzi, nie wdrożył od razu całego pakietu funkcji, zamiast tego wprowadzając je stopniowo. Tymczasem, kiedy trafią już na europejskie modele, pojawią się zapewne w większej liczbie, z obsługą kolejnych języków i bardziej dopracowane.

Do wydania iOS 18.4 zostało kilka miesięcy, ale wcześniej też czekają nas interesujące aktualizacje, takie jak iOS 18.2. Ta wersja doda nową sekcję Domyślne aplikacje w Ustawieniach, gdzie użytkownicy będą mogli zarządzać swoimi domyślnymi aplikacjami. Tam będzie można wybrać domyślną przeglądarkę, pocztę, sklep z aplikacjami i aplikacje do obsługi płatności zbliżeniowych, a po zainstalowaniu iOS 18.2, także domyślne aplikacje do połączeń telefonicznych, wiadomości, menedżerów haseł, klawiatur i filtrów antyspamowych. Jest więc na co czekać, a jeśli wierzyć doniesieniom, oczekiwanie to nie będzie zbyt długie, bo Apple planuje podobno wydać tę wersję już na początku grudnia.