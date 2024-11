Apple rozdaje miliony dolarów. Wystarczy złamać zabezpieczenia ich chmury AI

Co to jest Private Cloud Compute i dlaczego jest tak ważne dla Apple?

Private Cloud Compute (PCC) to technologia wprowadzona przez Apple, która odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na intensywne obliczenia związane ze sztuczną inteligencją, jednocześnie zapewniając zaawansowane zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa — to bez dwóch zdań najważniejszy element dla giganta z Cupertino w trakcie wprowadzania Apple Intelligence. PCC integruje się z wiodącym modelem bezpieczeństwa urządzeń Apple, co pozwala na przetwarzanie danych w sposób, który maksymalizuje ochronę użytkowników.

PCC ma na celu zbudowanie zaufania publicznego do systemu Apple poprzez umożliwienie badaczom bezpieczeństwa i prywatności niezależnej weryfikacji jego zapewnień. W tym celu Apple udostępniło ostatnio wirtualne środowisko badawcze (VRE), które pozwala na przeprowadzenie własnych analiz bezpieczeństwa PCC. Wraz z rozszerzeniem programu Apple Security Bounty, badacze mogą zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem i prywatnością, co pozwala na dalsze doskonalenie systemu. VRE to zestaw narzędzi umożliwiających analizę bezpieczeństwa Private Cloud Compute bezpośrednio z komputera Mac, który można wykorzystać do:

Sprawdzania wersji oprogramowania PCC;

weryfikacji dzienników przejrzystości;

uruchamiania oprogramowania PCC w zwirtualizowanym środowisku;

modyfikowania i debugowania komponentów PCC w celu przeprowadzenia głębszej analizy.

Apple zapłaci każdemu, kto znajdzie lukę w zabezpieczeniach PCC

Apple na swoim blogu ogłosiło, że w ramach programu nagród za zgłaszanie luk w zabezpieczeniach, firma obiecuje wynagrodzenie sięgające nawet 1 miliona dolarów dla każdego, kto dostarczy informacje o exploitach umożliwiających zdalne uruchamianie złośliwego kodu. Dodatkowo, chętni badacze będą mogli również zgłaszać luki, które prowadzą do wydobywania poufnych informacji użytkowników. Za takie zgłoszenia Apple przewiduje nagrody do 250 tysięcy dolarów.

Apple dodatkowo zapewnia, że wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem, które mają istotny wpływ na prywatność użytkowników, będą rozważane. Jak zaznaczył przedstawiciel firmy, maksymalne nagrody są przyznawane za luki, które mogą zagrażać danym użytkowników oraz ich prywatności w chmurze obliczeniowej.

Źródło: Apple Security Blog