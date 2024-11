Na tych smartfonach stracisz dostęp do ważnej aplikacji Samsunga

Masz smartfona ze starszym Androidem? Pożegnaj się z tą aplikacją Samsunga

Aplikacja Samsung Health Monitor pozwala na użycie zegarka Galaxy do rejestrowania i monitorowania zdrowia serca za pomocą funkcji EKG, monitora tętna i monitora ciśnienia krwi. Jest to więc naprawdę przydatna apka, dzięki której jeszcze lepiej możemy dbać o stan swojego zdrowia. Do korzystania z opcji pomiaru ciśnienia krwi i EKG należy zainstalować aplikację Samsung Health Monitor zarówno na swoim inteligentnym zegarku, jak i na smartfonie Galaxy. Teraz południowokoreański gigant zdecydował się wprowadzić nieznaczną modyfikację w apce, która niestety sprawiła, że na starszych smartfonach nie będzie już można z niej korzystać.

Południowokoreański gigant niedawno wydał aktualizację (wersja 1.3.6.001) do aplikacji Samsung Health Monitor na urządzeniach Galaxy. Po jej zainstalowaniu aplikacja wyświetla powiadomienie dotyczące wsparcia. Możemy w nim przeczytać, że z dniem 23 grudnia wygaśnie wsparcie dla urządzeń z Androidem 11 lub starszą wersją systemu. Powiadomienie pojawia się na ekranie po zaktualizowaniu aplikacji za pośrednictwem Galaxy Store. Wersja 1.4.1 Samsung Health Monitor nie będzie więc działać na starszych smartfonach, a ich posiadacze będą mogli korzystać jedynie z ograniczonej wersji tej usługi.

Szanowny użytkowniku monitora zdrowia Samsung Health Monitor, Informujemy, że od 23 grudnia 2024 r. aplikacja Samsung Health Monitor (wersja 1.4.1) nie będzie już dostępna w systemach Android 11.0 i starszych. Doceniamy Państwa zrozumienie i zdecydowanie zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do wersji Android 12.0 lub nowszej. Nadal możesz używać Samsung Health Monitor bez uaktualniania systemu Android, ale będziesz mógł korzystać tylko z ograniczonych usług i funkcji bez dalszego wsparcia. Dlatego Samsung Health Monitor zaleca uaktualnienie Galaxy Watch i Galaxy Smartphone do najnowszego systemu operacyjnego.

Oznacza to, że nie posiadacze leciwych urządzeń nie będą mogli mierzyć ciśnienia krwi ani wykonywać pomiarów elektrokardiograficznych (EKG) za pomocą zegarka Galaxy Watch, ponieważ podłączony do niego telefon straci obsługę tej funkcji. Jeśli więc zależy wam na tych funkcjonalnościach, to najwyższa pora rozejrzeć się za nowym smartfonem. Zwłaszcza że urządzenia z systemem Android 11 lub starszym są narażone na wiele zagrożeń wynikających z braku aktualizacji zabezpieczeń.