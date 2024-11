Swój smartfon OnePlus 13 znajdziesz nawet wtedy, kiedy będzie wyłączony

OnePlus 13 ze świetną funkcją OxygenOS 15

Znalezienie zgubionego smartfona staje się coraz łatwiejsze dzięki licznym usługom umożliwiającym lokalizację sprzętu, takim jak Google Find My Device. Jednak ma ona pewne wady, bo najczęściej działa jedynie w sytuacjach, gdy urządzenie jest włączone. Problem w tym, że czasem zgubiony/skradziony smartfon został wyłączony lub zwyczajnie wyczerpała się mu bateria. Tutaj wkracza inna funkcja, Google Powered Off Finding, będąca rozszerzeniem Find My Device. Po jej aktywacji układ Bluetooth w telefonie wciąż jest zasilany, co umożliwia transmitowanie lokalizacji nawet pod wyłączeniu sprzętu lub wyczerpaniu baterii. Google zaimplementował to ulepszenie w swoich nowych modelach, takich jak seria Pixel 8 i Pixel 9.

Dzięki nowej platformie Snapdragon 8 Elite z tej funkcji skorzystają również posiadacze OnePlus 13. Jak odkrył Mishaal Rahman z Android Authority, w dzienniku zmian wersji beta OxygenOS 15 pojawiła się następująca informacja: „Teraz możesz zlokalizować swoje urządzenie, nawet gdy jest wyłączone, co zwiększa prawdopodobieństwo jego odzyskania w przypadku zgubienia”. Stabilna wersja systemu została już udostępniona dla OnePlus 12, ale usunięto z niej wzmiankę o Powered Off Finding. Będzie to więc funkcjonalność zarezerwowana dla najnowszego flagowca.

Napędzający OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3 nie obsługuje funkcji Powered Off Finding, podczas gdy chipset Snapdragon 8 Elite zyskał już takie wsparcie. Dyrektor naczelny Qualcomm potwierdził, że FastConnect 7900, który jest używany w tej platformie, obsługuje tę opcję, ale ostatecznie to producenci urządzeń muszą ją u siebie włączyć i najwyraźniej OnePlus wykorzystał tę okazję. Biorąc pod uwagę fakt, że została ona wspomniana w wersji beta OxygenOS 15, możemy się spodziewać, że przyszli użytkownicy globalnej wersji OnePlus 13 będą mogli z niej korzystać, by zapewnić sobie spokój ducha w razie zgubienia urządzenia.

OnePlus 13 zadebiutował w Chinach pod koniec października, przynosząc kilka znaczących ulepszeń, takich jak najnowszy procesor od Qualcommu, większą baterię o pojemności aż 6000 mAh, lepsze możliwości fotograficzne, połączone z nowym systemem przetwarzania obrazu. Kolejne zmiany pojawią się za sprawą OxygenOS 15, bo nakładka zapewni zoptymalizowane wrażenia użytkownika, ulepszone dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji i udoskonaleniom systemu mającym na celu zwiększenie wydajności i efektywności. Data globalnej wersji tego flagowca wciąż nie została ogłoszona, ale spodziewamy się, że stanie się to w pierwszym kwartale przyszłego roku.