Galaxy Ring 2 pojawi się szybciej, niż się spodziewaliśmy. W dodatku dostanie sporo ulepszeń

Od debiutu Galaxy Ring minęło zaledwie kilka miesięcy, Polska wciąż na pierścień czeka, a tu już mówi się o Galaxy Ring 2

Polska premiera Galaxy Ring zbliża się wielkimi krokami, a my już zerkamy w stronę kolejnej generacji tego urządzenia. Koreański bloger yeux1122 opublikował na Naver pewne szczegóły dotyczące Galaxy Ring 2, twierdząc, że Samsung może wprowadzić na rynek nowy inteligentny pierścień „trochę wcześniej”, niż pierwotnie planowano. Nie ma jednak żadnych informacji o terminie debiutu ani tym bardziej o tym, jakie były wcześniejsze plany firmy. Można jednak zakładać, że skoro Galaxy Ring trafił na rynek w lipcu, to jego następca również powinien pojawić się w podobnym czasie. Szybsza premiera mogłaby więc oznaczać nawet styczeń, bo Samsung raczej nie będzie wprowadzał tego urządzenia po cichu.

Galaxy Ring wywołał ogromne poruszenie w branży po tym, jak gigant zapowiedział go w styczniu tego roku i wszyscy z niecierpliwością czekali na jego oficjalny debiut. Trochę się zawiedliśmy tym, że Samsung nie zdecydował się od razu na globalną dostępność, bo wiele rynków, w tym Polska, wciąż czeka na ten pierścień. Tak czy inaczej, Galaxy Ring 2 jest w przygotowaniu i jeśli wierzyć raportowi, przyniesie kilka znacznych ulepszeń: cieńszą konstrukcję, dłuższy czas pracy baterii i inne – bliżej nieokreślone – zmiany. Poprawa żywotności będzie na pewno wyczekiwana, bo wielu użytkowników skarżyło się właśnie na wytrzymałość ogniwa w tym urządzeniu.

Na razie to jedyne informacje, jakie pojawiły się na temat Galaxy Ring 2, ale jeśli plotki o wcześniejszej premierze – możliwe, że razem z Galaxy S25 – okażą się prawdzie, kolejne tygodnie powinny przynieść nam znacznie więcej szczegółów, zwłaszcza o tym, co Samsung ma zamiar zmienić w drugiej generacji swojego pierścienia.

Co ciekawe przeciek pochyla się również nad rywalem Samsunga, bo Apple podobno szykuje swoją odpowiedź na Galaxy Ring. Leaker twierdzi, że gigant z Cupertino nadal rozwija „urządzenie ring-type wearable” wraz z urządzeniami typu band i „smart glass-type”. Pomysł na inteligentny pierścień z nadgryzionym jabłkiem nie jest wcale taki nowy, bo Apple złożył już na niego patenty, podobnie jak w przypadku inteligentnych okularów. Nowością jest za to wspomniana „opaska” do noszenia. Producent iPhone’ów nie jest jednak znany z pochopnego wprowadzania nowych urządzeń do swojej oferty, więc może minąć naprawdę dużo czasu, zanim takowe sprzęty — o ile w ogóle — trafią na rynek.