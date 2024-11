Apple wprowadził już RCS, więc Samsung przypomina o dużej wadzie pisania z użytkownikami iPhone’ów

RCS-y są bezpieczne, ale tylko wtedy, gdy piszą ze sobą posiadacze smartfonów z Androidem

Długo trzeba było czekać, ale użytkownicy iPhone’ów w końcu przeszli na RCS-y. Stało się to wraz z wydaniem iOS 18 we wrześniu tego roku, zyskując tym samym możliwość korzystania z ogromnej liczby funkcjonalności, jakie daje ten standard. Tutaj oczywiście warto zaznaczyć pewną rzecz – większość z nich była od dawna dostępna w iMessage, ale tylko do użytku w kontaktach z innymi właścicielami sprzętów Apple’a. Wraz z najnowszą wersją oprogramowania pojawiła się natomiast opcja bezproblemowego wysyłania wiadomości do posiadaczy Androida, uwzględniających te wszystkie dodatki wynikające z nowego standardu.

RCS-y, zastępując SMS-y i MMS-y, przyniosły nam szereg zmian w sposobie wysyłania wiadomości tekstowych, upodabniając je bardziej do tych, które piszemy z wykorzystaniem popularnych komunikatorów typu Messenger czy WhatsApp. Dzięki RCS-om możemy wysyłać wiadomości przez Wi-Fi, zobaczyć wskaźnik pisania i potwierdzenie odczytu, odpowiadać na konkretne wiadomości, korzystać z ulepszonej wersji czatów grupowych, a przede wszystkim z przesyłania plików o wyższej jakości. Jest też jeszcze jedna istotna zmiana, która jednak nie dotyczy czatów pomiędzy iOS i Androidem – chodzi o szyfrowanie end-to-end.

Samsung udostępnił notkę prasową, w której opisuje, jak współpracował z Google w celu przyspieszenia wdrażania RCS. Nie ma tam w zasadzie niczego nowego, ale uwagę przykuwa drobny druk na dole:

Dzięki najnowszej wersji systemu iOS obsługującej technologię RCS, korzyści te są dostępne także poza ekosystemem Androida, podczas przesyłania wiadomości pomiędzy różnymi platformami.* * Wszyscy członkowie czatu muszą mieć włączoną funkcję RCS. Wymagana jest aplikacja Wiadomości Google dla użytkowników Androida i iOS 18 lub nowsza dla użytkowników iPhone’a. Szyfrowanie jest dostępne tylko w komunikacji Android-Android.

Południowokoreański gigant podkreślił tym samym, że szyfrowanie w wiadomościach RCS jest dostępne tylko wtedy, gdy użytkownicy Androida rozmawiają ze sobą za pośrednictwem Wiadomości Google. Jeśli więc piszemy ze sobą między platformami – prywatnie lub grupowo – nasze czaty nie są w ten sposób chronione. Na iOS zachodzi analogiczna sytuacja, bo posiadacze iPhone’ów, kontaktując się ze sobą używają iMessage i oferowanego przez aplikację szyfrowania.

GSMA, organizacja stojąca za RCS, wspomniała we wrześniu, że pracuje nad wprowadzeniem interoperacyjnego szyfrowania typu end-to-end do standardu RCS Universal Profile, dzięki któremu wszystkie wiadomości będą już szyfrowane i bezpieczne. Niestety do tego jeszcze daleko, więc na razie trzeba po prostu pamiętać o tej wadzie standardu w kontaktach między platformami.