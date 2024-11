Seria Oppo Reno 13 z datą premiery. Będzie kolejny hit?

Oppo Reno 13 Pro ujawnia swoje tajemnice

Oppo ma ręce pełne roboty. Szykuje się do premiery serii Find X8, w tym roku liczącej aż trzy modele, z których jeden napędzany będzie przez dopiero co ogłoszony Snapdragon 8 Elite. Na to wydarzenie czekamy w szczególności, ponieważ już w połowie roku producent potwierdził powrót tej serii na globalny rynek. Jednocześnie trwają intensywne prace nad serią Oppo Reno 13. Ta średniopółkowa linia ma wręcz szalony cykl wydawniczy, bo nowe generacja pojawia się co sześć miesięcy, a skoro Reno 12 debiutowały w czerwcu, to najwyższy czas na ich następców.

O ile o podstawowym Reno 13 wiemy na razie niewiele, o tyle najnowszy przeciek ujawnił nam sporo kluczowych szczegółów specyfikacji modelu Pro. Jak można było się spodziewać, jednym z jego głównych atutów będzie bardzo pojemna bateria. Oppo wyposaży ten smartfon w ogniwo o pojemności 5900 mAh, obsługujące przewodowe ładowanie 80 W i bezprzewodowe ładowanie 50 W. Sercem urządzenia będzie natomiast układ MediaTek Dimensity 9300. Nie wiemy jedynie, jakie konfiguracje pamięci zaproponuje nam producent, choć nie spodziewam się, by zaszło w tej kwestii wiele zmian – poprzednik dostępny był w wariantach 12/256 GB i 12/512 GB i tak samo będzie zapewne i teraz.

Oppo Reno 12 Pro

Zgodnie z przeciekiem Oppo Reno 13 Pro dostanie większy ekran, jednak różnica nie będzie zbyt wielka, bo ma wynosić 0,08”, co można łatwo osiągnąć m.in. poprzez zmniejszenie ramek. Tak czy inaczej, do dyspozycji użytkownika będzie 6,78-calowy ekran LTPO OLED z czterema mikrozakrzywionymi krawędziami i rozdzielczością 1264 x 2780 pikseli. Oppo najwyraźniej trzyma się konstrukcji, pomimo faktu, że obecnie większość producentów raczej spłaszcza swoje urządzenia.

Po stronie aparatów na razie wiadomo, że dostaniemy 50-megapikselowy aparat z 3-krotnym peryskopowym teleobiektywem, ale co do reszty raport milczy. Reno 12 Pro oferował 2-krotny zoom, więc mamy tu lekkie ulepszenie. Dwa pozostałe moduły obejmowały 50-megapikselową jednostkę główną z OIS i aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu oferowana była kamerka do selfie 50 Mpix. Patrząc na szybki cykl wydawniczy, Oppo raczej nie będzie mocno ingerowało w system aparatów.

[Aktualizacja] Seria Oppo Reno 13 z datą premiery

Choć wielu chińskich producentów już zaprezentowało swoje nowe flagowce, ale przed nami wciąż jest kilka interesujących premier, nie tylko z segmentu premium. Oppo szykuje się do wprowadzenia na chiński rynek serii Reno 13 i już wiemy, kiedy to nastąpi. Jak donosi Digital Chat Station, nowe średniaki zadebiutują już 25 listopada, więc w nadchodzących tygodniach powinniśmy dowiedzieć się na ich temat znacznie więcej. Jesteśmy ciekawi zwłaszcza modelu podstawowego, bo o nim do tej pory nie wiadomo praktycznie nic.