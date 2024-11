Już za kilka dni wypróbujesz One UI 7. Oto lista nowości

W One UI 7 będzie działo się naprawdę sporo

Południowokoreański gigant zwykle był jednym z pierwszych producentów, wypuszczających nową wersję nakładki opartej na Androidzie. W tym roku ten harmonogram został trochę zaburzony, a to zapewne z powodu One UI 6.1.1 – zwykle aktualizacja x.1.1 była niewielką zmianą udostępnianą składakom, podczas gdy w tym roku można było zaliczyć ją do pełnoprawnej dużej aktualizacji dla wielu urządzeń Galaxy. Zapewne właśnie z tego powodu premiera One UI 7 została przesunięta i zgodnie z doniesieniami, stabilne wydanie pojawi się dopiero razem z serią Galaxy S25 w styczniu.

Tymczasem oczekujemy na pierwszą publiczną betę. Jak donosi Ice Universe, ta zostanie udostępniona po 17 listopada, na początku dla Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Inny informator zdradził z kolei, że w Indiach beta pojawi się już w grudniu, a 91mobiles podaje, że w tym samym czasie do usługi mają dołączyć również inne regiony, w tym Chiny, Wielka Brytania, Niemcy i Polska. Pozostaje więc uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości, a czekać naprawdę warto, ponieważ Samsung przygotował sporo zmian w zakresie projektu i użyteczności nakładki.

Sporo uwagi zostanie więc poświęcone kwestiom wizualnym i chociaż można spodziewać się zmian w zakresie sztucznej inteligencji. Jeśli gigant szedłby starym harmonogramem, na nowości w Galaxy AI poczekalibyśmy dopiero do aktualizacji One UI 7.1, jednak skoro główna wersja pojawi się z flagowcami, to przyniesie zapewne sporo takich zmian. W tym temacie na razie możemy tylko spekulować, bo doniesienia nie precyzują, co takiego szykuje dla nas Samsung. Mówi się jedynie o inspiracji jedną z lepszych funkcji Apple Intelligence – Podsumowywania powiadomień.

W warstwie wizualnej One UI 7 będzie działo się sporo. Nowy panel powiadomień i centrum sterowania będą podobne do tego, co oferuje iOS i HyperOS. Samsung przeprojektował te elementy interfejsu tak, by łatwiej zarządzać powiadomieniami i w pełni wykorzystać centrum, sterowania. Nowe centrum sterowania prezentuje się schludnie i spójnie. Mamy tu zaokrąglone rogi i przeźroczystości, a rozmiary widżetów sterujących są jednolite.

Odświeżenia doczekały się też ikony, zmiany nie są bardzo radykalne, ale widoczne, co pokazały nam już liczne raporty.

Ikona baterii w zmieni się z prostokąta na bardziej zaokrągloną, na której napisany będzie stan procentowy naładowania.

Aplikacja aparatu również zostanie dostosowana do łatwiejszej obsługi jedną ręką, co było akurat potrzebne. Interfejs też został uproszczony, więc podczas robienia zdjęć nie powinniśmy mieć problemu z wybraniem odpowiednich opcji.

Zmiany objęły swoim zasięgiem także ekran blokady. One UI 7 pozwoli na zmianę położenia zegara i miniaturowych widżetów, a po aktualizacji na dole ekranu znajdzie się też miniaturowy element w kształcie pigułki, który wyświetla animację połączenia alarmowego i ładowania.

One UI 7 ma zapewnić płynniejsze animacje, oferując „doświadczenie, które dorównuje lub rywalizuje z iOS i popularnymi chińskimi niestandardowymi skórkami Androida”. Co ciekawe, Samsung rozwiązał również problem rozładowywania się baterii, co było głównym problemem użytkowników Galaxy testujących aktualizacje beta One UI. Naprawiono też problemy z aplikacjami finansowymi. Wielu użytkowników urządzeń giganta wielokrotnie skarżyło się, że ich apki bankowe często się opóźniały i nie aktualizowały się z powodu rzekomych obaw o bezpieczeństwo.