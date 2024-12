Seria Redmi Note 14 już poza Chinami. Kiedy trafi do Polski?

Co zaoferują globalne wersje modeli Redmi Note 14?

Na rynku indyjskim pojawiły się wszystkie trzy modele – Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+. Zwykle producent wprowadza większe zmiany w wariantach Pro, jednak tym razem nie różnią się one zbyt wiele od chińskich oryginałów. Wydawałoby się więc, że taki sam los spotka również podstawowego Note’a, ale Xiaomi nas zaskoczyło, oferując sporo zmian i to na plus. Co prawda nie mamy pewności, że urządzenie z taką samą specyfikacją trafi do Polski, choć zwykle po wprowadzeniu smartfonów do Indii firma nie dokonuje już żadnych znaczących poprawek.

W Chinach Redmi Note 14 został wyposażony w wyświetlacz OLED 6,7” z rozdzielczością 1080 x 2400 pikseli i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Napędza go układ Dimensity 7025 Ultra z maksymalnie 12 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej, a za zasilanie odpowiada bateria 5220 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Po stronie aparatów mamy kamerkę do selfie 16 Mpix i podwójny zestaw z tyłu, składający się z 50-megapikselowego aparatu głównego i 2-megapikselowego sensora makro. Na pokładzie nie zabrakło podwójnych głośników stereo z Dolby Atmos, złącza słuchawkowego 3,5 mm, Bluetooth 5.3, radio FM, ekranowego czytnika linii papilarnych, hybrydowego dual SIM, slotu na kartę microSD i emiter podczerwieni. Konstrukcja jest odporna zgodnie z normą IP54, a ekran chroni Corning Gorilla Glass.

Tymczasem w Indiach Xiaomi zdecydowało się dodać do tego zestawu jeszcze jeden aparat – 8-megapikselowy z obiektywem ultraszerokokątnym, zdolnym do nagrywania wideo w 1080p w 30 klatkach na sekundę. Także kamerka do selfie została ulepszona do 20 Mpix. Wygląda więc na to, że producent postanowił dać globalnym użytkownikom lepsze możliwości fotograficzne, co zawsze jest na plus.

Specyfikacja dwóch pozostałych modeli wygląda następująco: