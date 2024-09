Xiaomi wprowadzi kilka zmian w globalnej wersji Redmi Note 14. Nie ze wszystkich będziemy zadowoleni

Co zaoferują Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+, gdy wejdą na międzynarodowy rynek?

Redmi, submarka Xiaomi, na chińskim rynku oferuje naprawdę wiele różnorodnych urządzeń, jednak nie wszystkie trafiają potem na rynek globalny, a przynajmniej nie pod tą samą nazwą. Część przejmuje POCO, inne pojawiają się jako modele z serii Xiaomi T, a jeszcze inne nigdy nie opuszczają rodzimego rynku. Seria Redmi Note – należąca do tych najpopularniejszych na świecie – trafia w nasze ręce regularnie, choć i w nich pojawiają się pewne zmiany względem chińskich oryginałów. Nie inaczej będzie z zaprezentowanymi ostatnio Redmi Note 14, gdy pojawią się one globalnie, na ich pokładzie zauważymy kilka znaczących zmian.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, te najbardziej widoczne obejmować będą aparaty. W kodzie HyperOS znaleziono wzmiankę, że Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+ dostaną inne moduły fotograficzne. Dla przypomnienia:

Note 14 Pro został wyposażony w moduł główny 50 Mpix (Sony LYT-600, f/1.5, OIS), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) o polu widzenia 120° oraz obiektyw do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4).

Na pokładzie Note 14 Pro+ znalazł się natomiast aparat główny 50 Mpix (Light Hunter 800, f/1.6, OIS), teleobiektywem 50 Mpix (f/2.0) z 2,5-krotnym zoomem oraz obiektywem ultraszerokokątnym 8 Mpix (f/2.2) o polu widzenia 120°.

Tymczasem w globalnej wersji dostaniemy aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix i będzie to sensor Isocell HP3 firmy Samsung i dotyczy to obu modeli. Jest to więc zmiana na plus, ale niestety, na tym nie koniec, ponieważ model Pro+ zaliczy spadek możliwości fotograficznych. Z jego pokładu ma zniknąć teleobiektyw, a w zamian dostaniemy ten sam zestaw co w zwykłym Pro, czyli 8 Mpix + 2 Mpix. To mocno rozczarowująca informacja i mamy nadzieję, że nie okaże się prawdziwa, bo nie ma co ukrywać, że teleobiektyw był jednym z najważniejszych atutów Redmi Note 14 Pro+.

Warto jednak pamiętać, że wciąż nie są to oficjalne wieści. Choć szczegóły te zostały znalezione w kodzie HyperOS, niekoniecznie muszą odzwierciedlać rzeczywistość i finalnie Xiaomi może nie wprowadzać wspomnianych zmian lub zdecydować się na jeszcze inne rozwiązanie. Dlatego do momentu globalnej premiery – a jej data nie została jeszcze ustalona – wszystko może się zmienić.