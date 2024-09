Xiaomi 14T już oficjalnie – i to ze składaną niespodzianką! Znamy ceny i specyfikacje

Xiaomi 14T podobnie jak „zwykłe czternastki” stawia głównie na fotografię

Seria Xiaomi 14T może podobać się wizualne — a to, nie oszukujmy się, jest bardzo ważne. Mamy tutaj smukłą ramkę o szerokości zaledwie 1,7 mm, a wykończenie z metalicznym dekorem nadaje nowoczesny i luksusowy charakter. Xiaomi 14T posiada także certyfikat IP68, co zapewnia odporność na wodę i kurz, a tym samym dodatkową ochronę w codziennym użytkowaniu. Xiaomi 14T jest dostępny w kolorach Titan Gray (szary), Titan Blue (niebieski), Titan Black (czarny), a także wyjątkowy Lemon Green (zielony), wykonany z biopochodnego materiału PU, który w 50% składa się z materiałów biologicznych, takich jak włókno cytrynowe, oraz 100% PET z recyklingu.

Czytaj też: Seria Xiaomi 14T pojawi się z fantastyczną promocją na start

Na pierwszy plan wysuwają się jednak możliwości aparatu. Xiaomi 14T wyposażono w potrójny system aparatów z obiektywami Leica, w tym główny aparat o rozdzielczości 50 MP z przysłoną f/1.7, wspierany przez sensor Sony IMX906. Aparat ten, zgodnie z zapewnieniami producenta, radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, a dzięki wsparciu — a jakże — sztucznej inteligencji (w tych czasach nigdzie nie może zabraknąć dopisku „AI”) i trybowi nocnemu, zdjęcia mają żywe kolory i wyraźne detale, nawet przy słabym świetle. Dodatkowo znajdziemy tu szerokokątny aparat 12 MP z ogniskową 15 mm, a kolektyw ten uzupełnia teleobiektyw Leica 50 MP, który ma zaskoczyć nas jakością portretów z efektem bokeh. Xiaomi 14T zaoferuje również ulepszony tryb portretowy Master Portrait, który oferuje ogniskową w zakresie od 23 mm do 75 mm. Z przodu znajdziemy za to kamerkę selfie 32MP z przysłoną f/2.0, ekwiwalentem ogniskowej 25 mm i kątem widzenia FOV 80.8°.

Seria Xiaomi 14T wyróżnia się także zaawansowanymi możliwościami nagrywania wideo. Dzięki trybowi kinowemu, smartfon może rejestrować filmy w proporcjach 2,39:1, z możliwością przełączania między efektami Cinematic Blur i Rack Focus, co pozwala na tworzenie profesjonalnych ujęć z rozmytym tłem. Dodatkowo, tryb reżyserski oferuje zaawansowaną kontrolę parametrów w czasie rzeczywistym. Kolejną funkcją jest tryb MasterCinema, umożliwiający nagrywanie filmów HDR w 10-bitowym formacie Rec. 2020 z rozdzielczością do 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Czytaj też: Xiaomi 14T bez ładowarki w zestawie? Producent idzie śladami Apple i Samsunga

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to Xiaomi 14T oferuje 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli. Mamy tu do czynienia z technologią CrystalRes oraz odświeżaniem na poziomie 144 Hz, co nie jest wcale standardem nawet w najdroższych smartfonach i z pewnością wybija ten smartfon na tle innych „budżetówek”. Xiaomi postarało się tu również w kwestii jasności — ta maksymalnie osiąga 4000 nitów — a do tego mamy wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+. Jeśli chodzi o wrażenia audiowizualne, to warto także wspomnieć, że smartfon został wyposażony w głośniki stereo z technologią Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res Audio Wireless.

No a co znajdziemy w środku? Sercem Xiaomi 14T jest procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, który oferuje 20-procentowy wzrost wydajności w stosunku do poprzedniej generacji. Procesor wspomagany jest przez grafikę Mali-G615, a całości towarzyszy 12 GB RAM LPDDR5X i 256 lub 512 GB pamięci na dane UFS 4.0. W środku znajdziemy także baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 67 W. Xiaomi gwarantuje 1600 cykli ładowania.

Czytaj też: Redmi Note 14: Nadchodzi rewolucja w seriach średniaków Xiaomi?

Xiaomi 14T — specyfikacja techniczna

Wygląd • Warianty kolorystyczne: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green

•Wymiary:

– 160.5mm x 75.1mm x 7.80mm (szkło)

– 160.5mm x 75.1mm x 7.95mm (PU)

• Waga:

– 195 g (szkło)

– 193 g (PU)

• odporność na kurz i zachlapania IP68 Wyświetlacz • Wyświetlacz AI nowej generacji

• Wyświetlacz AMOLED CrystalRed 6.67″ CrystalRed

• Częstotliwość odświeżania do 144Hz

• 2712 X 1220 1.5K 446ppi

• Jasność szczytowa: 4000 nitów

• Gama kolorów: DCI-P3

• 68 miliardów kolorów

– Dolby Vision, HDR10+

– Przyciemnianie PWM do 3840 Hz

• Certyfikat TÜV Rheinland Blue Light, potwierdzający niską emisję niebieskiego światła

• Ceryfikat TÜV Rheinland Flicker Free, potwierdzający niską migotliwość ekranu

• Certyfikat TÜV Rheinland Circadian Friendly, potwierdzający niewelację zakłóceń trybu dobowego Wydajność • Procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra:

1x Cortex-A715, z takowaniem do 3.35GHz

3x Cortex-A715, z takowaniem do 3.2GHz

4x Cortex-A510, z takowaniem do 2.2GHz

– Karta graficzna: Arm Mali-G615 MC6

– AI: MediaTek NPU 780

– Energooszczędny proces produkcyjny 4 nm

• Pamięć RAM: LPDDR5X 8533Mbps

• Typ pamięci masowej: UFS 4.0

• Dostępne warianty

– 12GB, 256GB+8GB Ultra Space

– 12GB, 512GB+16GB Ultra Space Aparat i głośniki Tylna kamera:

• Główny obiektyw Leica 50MP

– sensor optyczny Sony IMX906

– przysłona f/1.7, 2.0μm Super Pixel

– OIS

– Ekwiwalent ogniskowej 23 mm

• Teleobiektyw Leica 50 MP0MP Leica z przysłoną f/1.9

– Ekwiwalent ogniskowej 50 mm

• Obiektyw ultraszerokokątny Leica 12MP

– f/2.2

– Ekwiwalent ogniskowej 15 mm

– kąt widzenia FOV 120°





Przednia kamera

• Wbudowany w wyświetlacz obiektyw selfie 32MP z przysłoną f/2.0

– Ekwiwalent ogniskowej 25 mm

– kąt widzenia FOV 80.8°

• Głośniki stereo

• Ceryfikaty Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless I Dolby Atmos Oprogramowanie • Xiaomi HyperOS Łączność • Dual SIM (nano SIM + nano SIM lub nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)

• 5G SA/NSA, 4G LTE FDD/LTE TDD, 3G UMTS, 2G GSM

• Wsparcie 4X4 MIMO

• Obsługa W-Fi 6E

• BLUETOOTH 5.4

• NFC Akumulator • pojemność akumulatora: 5000mAh

• 1600 cykli ładowania baterii

• 67W HyperCharge

• USB Type-C

Xiaomi 14T Pro — co ma do zaoferowania mocniejsza wersja smartfona?

W kwestii designu, Xiaomi 14T Pro wyróżnia się dodatkowo metalową obudową, która oferuje o 116% większą odporność na zginanie i uszkodzenia w porównaniu do poprzednich modeli. Zakrzywione plecy 3D poprawiają ergonomię i komfort użytkowania, a metaliczne akcenty dodają elegancji. Xiaomi 14T Pro jest dostępny w kolorach Titan Gray, Titan Blue i Titan Black, czyli, pisząc nieco prościej i bardziej bezpośrednio — szarym, niebieskim i czarnym.

Czytaj też: Pierwsze wrażenia z Xiaomi 14T Pro. Niespodziewana rewelacja czy drogie rozczarowanie?

Xiaomi 14T Pro oferuje potężniejszy system aparatów. Główny aparat, również 50 MP, posiada przysłonę f/1.6, która pozwala na wchłonięcie 32% więcej światła, co przekłada się na jeszcze lepsze zdjęcia w słabym oświetleniu. Sensor optyczny Light Fusion 900 oraz funkcja Dual Native ISO dodatkowo ma podnieść jakość obrazu, zwłaszcza w dynamicznych scenach. Zwiększono także zakres ogniskowych — od 15 mm do 120 mm, co zapewnia większą elastyczność w fotografii. Teleobiektyw w modelu Pro to Leica 50 MP0MP Leica z przysłoną f/2.0, ekwiwalentem ogniskowej 60 mm, a obiektyw ultraszerokokątny to Leica 12MP (f/2.2, ekwiwalent ogniskowej 15 mm, kąt widzenia FOV 120°). Z przodu niewielkie zmiany — kamera selfie 32MP z przysłoną f/2.0, ekwiwalentem ogniskowej 50 mm i kątem widzenia FOV 80.8°.

Wersja Pro napędzana jest przez procesor MediaTek Dimensity 9300+, który w porównaniu do modelu 14T oferuje 37% wzrost wydajności. Do tego mamy tutaj układ graficzny Immortalis-G720, a smartfon wspiera także 3D IceLoop, czyli zaawansowany system chłodzenia, który pozwala na długotrwałe korzystanie bez ryzyka przegrzania. Całość wspomaga 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane UFS 4.0.

Czytaj też: Xiaomi HyperOS Launcher zaktualizowany ponownie. Ma być lepiej

Xiaomi 14T Pro oferuje baterię o tej samej pojemności 5000 mAh, ale z ładowaniem 120 W HyperCharge, które umożliwia pełne naładowanie w zaledwie 19 minut. To ogromna różnica w porównaniu do Xiaomi 14T, który — przypomnijmy — ładuje się z mocą 67 W. Dodatkowo, model Pro wspiera 50 W bezprzewodowe ładowanie. Zarówno 14T, jak i wersja Pro, wspiera Dual SIM (nano SIM + nano SIM lub nano SIM + eSIM [!] or eSIM + eSIM), 5G, W-Fi 6E, Bluetooth 5.4 i NFC.

Xiaomi 14T Pro — specyfikacja techniczna

Wygląd • Warianty kolorystyczne: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black

• Wymiary: 160.4mm x 75.1mm x 8.39mm

• Waga: 209 g

• odporność na kurz i zachlapania IP68 Wyświetlacz • Wyświetlacz AI nowej generacji

• Wyświetlacz AMOLED CrystalRed 6.67″

• Częstotliwość odświeżania do 144Hz

• 2712 X 1220 1.5K 446ppi

• Jasność szczytowa: 4000 nitów

• Gama kolorów: DCI-P3

• 68 miliardów kolorów

– Dolby Vision, HDR10+

– Przyciemnianie PWM do 3840 Hz

• Certyfikat TÜV Rheinland Blue Light, potwierdzający niską emisję niebieskiego światła

• Ceryfikat TÜV Rheinland Flicker Free, potwierdzający niską migotliwość ekranu

• Certyfikat TÜV Rheinland Circadian Friendly, potwierdzający niewelację zakłóceń trybu dobowego Wydajność • Procesor MediaTek Dimensity 9300+:

1 X Cortex-X4, z takowaniem do 3.4GHz

3 X Cortex-X4, z takowaniem do 2.85GHz

4 X Cortex-A720, z takowaniem ądo 2.0GHz

– Karta graficzna: Immortalis-G720 MC12

– AI: MediaTek NPU 790

– Energooszczędny proces produkcyjny 4 nm

• Pamięć ram: LPDDR5X 8533Mbps

• Typ pamięci masowej: UFS 4.0

• Dostępne warianty

– 12GB, 256GB+8GB Ultra Space

– 12GB, 512GB+16GB Ultra Space

– 12GB, 1TB+32GB Ultra Space Aparat i głośniki Tylna kamera:

• Główny obiektyw Leica 50MP

– sensor optyczny Light Fusion 900

– przysłona f/1.6, 2.4μm Super Pixel

– OIS

– Ekwiwalent ogniskowej 23 mm

• Teleobiektyw Leica 50 MP0MP Leica z przysłoną f/2.0

– Ekwiwalent ogniskowej 60 mm

• Obiektyw ultraszerokokątny Leica 12MP

– f/2.2

– Ekwiwalent ogniskowej 15 mm

– kąt widzenia FOV 120°





Przednia kamera

• Wbudowany w wyświetlacz obiektyw selfie 32MP z przysłoną f/2.0

– Ekwiwalent ogniskowej 50 mm

– kąt widzenia FOV 80.8°

• Głośniki stereo

• Ceryfikaty Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless I Dolby Atmos Oprogramowanie • Xiaomi HyperOS Łączność • Dual SIM (nano SIM + nano SIM lub nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)

• 5G SA/NSA, 4G LTE FDD/LTE TDD, 3G UMTS, 2G GSM

• Wsparcie 4X4 MIMO

• Obsługa Wii-Fi 7

• BLUETOOTH 5.4

• NFC Akumulator • pojemność akumulatora: 5000mAh

• 1600 cykli ładowania baterii

• 120W HyperCharge, 50W Ładowanie bezprzewodowe HyperCharge

• USB Type-C

Sztuczna inteligencja w Xiaomi 14T

AI nie jest dostępne wyłącznie w aparacie. Mamy tutaj znaną i lubianą już funkcję Circle to Search od Google, która umożliwia wyszukiwanie w internecie dowolnej części ekranu — zarówno tekstu, jak i obrazu — bez konieczności przełączania aplikacji. Seria Xiaomi 14T wyposażona jest również w Google Gemini, czyli „ChatGPT od Google”. Znajdziemy tu również funkcję AI Interpreter, która umożliwia tłumaczenie w czasie rzeczywistym podczas spotkań czy połączeń. Z kolei AI Notes i AI Recorder wspierają transkrypcję mowy na tekst, ułatwiając tworzenie notatek i podsumowań spotkań. AI Image Editing oferuje zaawansowane narzędzia do edycji obrazów, a AI Eraser Pro umożliwia usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć. Xiaomi 14T pozwala także na proste tworzenie krótkich filmy o kinowym rozmachu dzięki funkcji AI Film, a AI Portrait pozwala na generowanie spersonalizowanych awatarów.

Czytaj też: Nowy powerbank Xiaomi – ogromna pojemność, wysoka moc, niska cena

Smartfony z serii Xiaomi 14T działają oczywiście na Xiaomi HyperOS, który zadebiutował wraz ze smartfonami z linii Xiaomi 14. System ten wspiera płynne przejścia między urządzeniami dzięki funkcjom takim jak synchronizacja połączeń, przekazywanie aplikacji oraz transfer odtwarzania, a jest tu również funkcja Link to Windows, która umożliwia zintegrowanie smartfona z komputerem.

Xiaomi MIX Flip. Co zaoferuje nowy składak od Xiaomi?

Xiaomi MIX Flip to bardzo miła niespodzianka podczas premiery serii 14T. Nowy składak od chińskiej firmy oferuje 4-calowy zewnętrzny wyświetlacz All Around Liquid o rozdzielczości 15K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Oba wyświetlacze oferują wsparcie dla HDR i Original Color Pro. MIX Flip w kwestii swoich bebechów wchodzi na wyżyny, gdyż jego sercem jest procesor Snapdragon 8s Gen 3. Aparat główny wykorzystuje sensor Light Fusion 800 o wysokim zakresie dynamiki, a dzięki obiektywom Leica, zdjęcia również mają być na wysokim poziomie. MIX Flip oferuje także wsparcie dla trybu portretowego i AI, co pozwala na tworzenie wyjątkowych ujęć z efektem bokeh. Xiaomi MIX Flip będzie dostępny w kolorach czarnym i różowym. Na ten moment nie mamy jednak więcej informacji na temat tego smartfona, poza ceną, którą znajdziecie poniżej.

Czytaj też: Xiaomi szykuje wyjątkowy smartfon. Jego główną cechą będzie… brak przycisków

Ceny i dostępność

Xiaomi MIX Flip — 5699 zł;

Xiaomi 14T Pro — 3999 zł.

Xiaomi 14T — 2999 zł.

Ceny modeli z dopiskiem T więc się nie zmieniają względem zeszłego roku. Wszystkie smartfony właśnie trafiły do sprzedaży, a użytkownicy serii Xiaomi 14T i Xiaomi MIX Flip mogą cieszyć się dodatkowo 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One przez 6 miesięcy, 3-miesięczną subskrypcją YouTube Premium oraz 4-miesięczną planu podstawowego Spotify Premium. Oferta jest jednak dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników i nie może być łączona z innymi promocjami.

Przy zakupie Xiaomi 14T możemy również liczyć na 600 zł zwrotu, a przy 14T Pro — 800 zł. Dodatkowo, kupując smartfon, bierzemy udział w loterii Xiaomi, w której do wygrania są dwa bony na 100 tysięcy złotych na wakacje, 10 telewizorów Xiaomi TV 100” 2025 czy tysiąc voucherów o wartości 100 zł na mi.com.