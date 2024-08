Xiaomi szykuje wyjątkowy smartfon. Jego główną cechą będzie… brak przycisków

Jak Xiaomi widzi przyszłość smartfonów?

Składane smartfony wniosły powiew świeżości na rynek telefonów, jednak klasyczne modele także mają coś jeszcze do powiedzenia w kwestii urozmaiceń konstrukcji. Od dawna wiemy, że Apple ma w planach całkowicie wyeliminować wszystkie „rozpraszacze” na ekranie iPhone’ów, pozostawiając całkowicie gładki ekran zajmujący praktycznie cały przedni panel. Dodatkowo trwają prace na usunięciem fizycznych przycisków i zastąpienie ich przyciskami pojemnościowymi, dającymi więcej możliwości oraz pozwalającymi na zwiększenie odporności urządzeń na kurz i wodę. O ile jednak w przypadku Apple’a to wciąż odległa przyszłość, to w przyszłym roku mamy zobaczyć model od Xiaomi, w którym nie znajdziemy żadnych przycisków. O co dokładnie chodzi?

Zgodnie z najnowszym raportem urządzenie ma podobno nazwę kodową Zhuque. Trudno powiedzieć, jak dokładnie Xiaomi chce zrekompensować brak przycisków, choć można się spodziewać, że interakcje ze smartfonem opierać się będą na kombinacji sterowania gestami, poleceniach głosowych i ewentualnie krawędziach wrażliwych na dotyk. Sam koncept bardzo pasuje do serii Mix, która od zawsze stanowiła dla producenta pole do eksperymentów.

Xiaomi Mix 4

Pierwszy Mi Mix wprowadził modę na prawie bezramkowe telefony. Mi Mix 2 i 2S zaskoczył nas aparatem pod ekranem (nie mylić z USC – under-screen camera). Było z nim nieco problemów, bo umieszczono go przy dolnej krawędzi, jednak i tak była to ogromna nowość. W Mi Mix 3 już dostaliśmy wysuwany aparat, a Mi Mix Fold przyniósł składany ekran. Nie można również zapomnieć o Mi Mix Apha, choć ten model niestety nie trafił do masowej produkcji. W swojej eksperymentalnej serii Xiaomi zawsze nas zaskakiwało, choć często nie tak, jakbyśmy tego chcieli – tu mówię o trzyletniej przerwie między premierą Mix 3 a Mix 4, która zresztą znów się powtarza, bo Mix 4 debiutował przecież w 2021 roku, a jego następcy wciąż nie widać. Mimo tego trudno zaprzeczyć, że innowacje w postaci braku przycisków bardzo by do tej serii pasowały.

Są to oczywiście tylko domysły, bo o Mix 5 słyszymy od dawna i do tej pory smartfon nie ujrzał światła dziennego, ani nie pojawiły się żadne konkretniejsze informacje. Wracając jednak do raportu, wspomina się w nim także o kamerze do selfie umieszczonej pod wyświetlaczem oraz o procesorze Snapdragon 8+ Gen 4, mającym go napędzać. Z racji, że układ ten zadebiutuje w okolicach połowy przyszłego roku, to premiera ewentualnego bezprzyciskowego smartfona Xiaomi nastąpiłaby dopiero w trzecim kwartale roku lub nawet później, o ile naprawdę taki model powstanie. Będziemy śledzić doniesienia na bieżąco i sprawdzać, czy pojawiają się nowe informacje w tej sprawie.