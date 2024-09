Specyfikacja i ceny serii Xiaomi 14T ujawnione. Premiera to już czysta formalność

Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro – co już o nich wiemy?

Poprzednie generacje serii T pojawiały się zwykle na krótko przed premierą flagowców i w tym roku też tak będzie. Xiaomi 15 zostaną zaprezentowane pod koniec października, a Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro powinny zadebiutować w nadchodzących tygodniach, zapewne bliżej końca miesiąca. Premiera wydaje się zresztą czystą formalnością, bo ujawniono nam praktycznie wszystkie szczegóły tych modeli, wraz z ich cenami. Xiaomi 14T z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej będzie kosztować 649 euro (~2770 zł), podczas gdy 14T Pro z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej będzie kosztował 899 euro (~3840 zł). Co dokładnie dostaniemy w tych cenach?

Oba modele zostaną wyposażone w 6,67-calowe panele AMOLED o rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i szczytowej jasności 4000 nitów. Jeśli chodzi o aparaty, Xiaomi 14T zaoferuje nam jednostkę główną 1/1,56″ wykorzystującą sensor Sony IMX906, 50-megapikselowy teleobiektyw z 2,6-krotnym zoomem oraz 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, z polem widzenia 120 stopni. Xiaomi 14T Pro wymieni natomiast główny aparat na 1/1.31” sensor Light Fusion 900 z 2-krotnym „ekwiwalentem optycznym” zoomu, natomiast pozostałe aparaty pozostaną bez zmian. Podobnie kamerka do selfie w serii będzie taka sama – 32 Mpix.

Xiaomi 13T

Jeśli chodzi o procesory, Xiaomi sięgnie w tej serii po układy od MediaTek. Dla modelu podstawowego będzie to 8300-Ultra, podczas gdy Pro otrzyma Dimensity 9300+. Na pewno pojawi się tutaj 12 GB RAM i 256 i 512 GB pamięci wbudowanej, ale nie wiadomo, czy będą to jedyne dostępne opcje konfiguracji pamięci. Po stronie zasilania mamy baterię 5000 mAh w obu smartfonach. Seria działać będzie pod kontrolą Androida 14 z HyperOS. Warto też wspomnieć, że w kwestii łączności Xiaomi 14T Pro będzie obsługiwać Wi-Fi 7, ale 14T pozostanie przy Wi-Fi 6E.

Smartfony z nadchodzącej serii dostępne będą w trzech wariantach kolorystycznych — Titanium Black, Titanium Grey i Titanium Blue. To dość interesujące nazwy, które mogą wskazywać na wykorzystanie tytanu w obudowie, ale z drugiej strony taki materiał premium trochę do tej serii nie pasuje, w końcu obecnie tytan stosuje się jedynie w urządzeniach z najwyższej półki. Raczej więc jest to tylko taka nazwa, choć nie możemy całkowicie wykluczyć tego, że Xiaomi mogło zaszaleć. Tego dowiemy się podczas premiery. Obudowy w obu modelach mają stopień ochrony IP68. Xiaomi 14T ma wymiary 160,5 x 75,1 x 7,8 mm i waży 195 g, natomiast model 14T Pro — wymiary 160,4 x 75,1 x 8,39 mm i waży 209 g.

Jak widać, podczas nadchodzącej premiery Xiaomi nie będzie miało czym nas zaskoczyć. Skoro znamy specyfikację i europejskie ceny, pozostaje nam tylko czekać na wydarzenie, bo tak naprawdę jedyne, co obecnie pozostaje pod znakiem zapytania, to ewentualne zmiany konstrukcyjne.