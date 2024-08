Nowy projekt iPhone’a 16 potwierdzony przed premierą

iPhone 16 i iPhone 16 Plus dostaną nowy wygląd wyspy aparatu

Dotychczasowe raporty skupione wokół tegorocznych iPhone’ów zdradziły nam większość informacji na ich temat, wliczając w to zmiany w zakresie konstrukcji. Jak zwykle najwięcej będzie się działo w modelach Pr, bo iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max dostaną wyświetlacze o przekątnej odpowiednio 6,3” i 6,9”. To całkiem spora różnica, choć wydaje się, że gabaryty urządzeń aż tak nie wzrosną. Zgodnie z przeciekami gigant znacznie odchudzi ramki w tych iPhone’ach i mowa o różnicy na poziomie aż 40% – ekran w iPhonie 16 Pro otoczą ramki o grubości 1,2 mm, natomiast w modelu Pro mają mieć już 1,15 mm. Dzięki temu Apple po prostu „wykroi” sobie z przedniego panelu dodatkowe miejsce na ekran.

Cała seria doczeka się zupełnej nowości, jaką będzie przycisk Capture, czyli przycisk przechwytywania. Będzie to przycisk pojemnościowy, do użytku tylko w aplikacjach aparatu i dobra wiadomość jest taka, że ma obsługiwać też aplikacje innych firm. Przycisk przechwytywania będzie wrażliwy na siłę, z jaką go naciskamy. Dodatkowo będzie również działać jak gładzik, więc inne akcje wywołamy poprzez naciskanie go, a inne poprzez przesuwanie po nim palcem. Tutaj zapewne pojawi się możliwość sterowania zoomem, ale to również zależy od tego, jak zostanie zaprogramowany.

Na tym nie koniec, ponieważ jedną z najbardziej widocznych zmian w modelach “nie-Pro” ma być przeprojektowaną wyspa aparatów. Zamiast kwadratu z zaokrąglonymi rogami, na którym sensory ułożone są po skosie, dostaniemy wąską pigułkę z pionowo ustawionymi aparatami. Nie jest to jedynie zmiana kosmetyczna, ponieważ takie ułożenie pozwoli w końcu modelom innym niż Pro na nagrywanie wideo przestrzennego i robienie zdjęć przestrzennych. ta zmiana w konstrukcji, o której mówi się od dawna, została dzisiaj potwierdzona na nowym zdjęciu.

Przy okazji jest to też potwierdzenie wodoodporności, bo na fotografii widać, że smartfon jest mokry. trudno jednak powiedzieć, jaki stopień ochrony zaoferuje nam Apple.

iPhone 16 pojawi się jak widać w kolorze czarnym, chociaż nie tylko, bo w tym roku paleta wersji kolorystycznych modelu podstawowego i Plus będzie całkiem bogata. Oprócz czerni smartfony dostępne będą w kolorze zielonym, różowym, niebieskim i białym lub żółtym.

Seria iPhone 16 powinna zadebiutować już 9 września. Wraz z nią Apple wprowadzi też iOS 18 w stabilnej wersji, jednak może się okazać, że nowe smartfony nie będą od początku obsługiwały Apple Intelligence. Funkcje sztucznej inteligencji, szumnie zapowiadane podczas WWDC 2024 mają pojawić się dopiero w październikowej aktualizacji iOS 18.1, ponieważ gigant natrafił po drodze na pewne komplikacje, opóźniające stabilne wydanie.