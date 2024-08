Kolejne iPhone’y dostaną więcej pamięci RAM, by obsługiwać więcej funkcji AI

iPhone 17 z większą pamięcią RAM, by lepiej radzić sobie ze sztuczną inteligencją

Jeśli śledzicie na bieżąco raporty związane z mającymi zadebiutować w 2025 roku iPhone’ami, to zapewne już wiecie, że Apple może szykować dla nas zupełnie nowy model, który zastąpi iPhone’a Plus. iPhone 17 Slim/iPhone 17 Air miałby zachwycać smukłością i w zależności od przecieku, oferować więcej ulepszeń, stanowiąc niejako model pośredni, pomiędzy tym podstawowym a Pro. Byłaby to kolejna próba Apple’a w znalezieniu formatu, który podobałby się użytkownikom – jak na razie mini nie wypalił, podobnie jak zwiększenie konstrukcji. Może więc taka opcja okaże się strzałem w dziesiątkę? Zobaczymy.

Ponadto cała seria dostanie w przyszłym roku 24-megapikselowy aparat do selfie, by portrety wykonywane tymi smartfonami były jeszcze lepsze. Natomiast iPhone 17 Pro dostanie znacznie więcej, na czele z 48-megapikselowym obiektywem peryskopowym. Wspomina się również o tym, że w Pro Max zobaczymy w przyszłym roku znacznie węże Dynamic Island, ale nie jest jasne, czy będzie to wiązało się z przeniesieniem komponentów Face ID pod ekran. Niektóre źródła donoszą także o obsłudze Pro Motion 120 Hz w całej serii, a to ulepszenie, które chcieliśmy widzieć w iPhone’ach jeszcze w tym roku. Najwyraźniej Apple będzie chciał z tym poczekać dłużej.

Do listy ulepszeń dopisać powinniśmy zwiększenie pamięci RAM. W tym roku seria iPhone 16 będzie miała 8 GB RAM, co tyczy się także modeli podstawowych, które w 2023 roku wciąż oferowały jedynie 6GB. Wygląda więc na to, że tegoroczne flagowce wyeliminują tę dysproporcję, natomiast w przyszłym roku wszystkie „siedemnastki” będą mogły pochwalić się 12 GB RAM.

W tym ulepszeniu nie chodzi jedynie o zwiększenie wydajności, choć to też będzie zauważalne. Raport wskazuje, że Apple zdecyduje się na taki krok, by móc wprowadzić na iPhone’y znacznie więcej funkcji sztucznej inteligencji. Z racji, że Apple Intelligence w dużej mierze działa na urządzeniu, wymaga odpowiedniej mocy przetwarzania i pamięci, do czego zwiększona ilość pamięci RAM jest konieczna. Gigant z Cupertino, podobnie jak inni topowi producenci smartfonów, będzie teraz skupiał się na rozwoju sztucznej inteligencji. Na razie jednak czekamy na premierę iPhone’ów 16, bo to na ich pokładzie pojawią się zapowiedziane podczas czerwcowej konferencji nowości. iOS 18 z Apple Intelligence będzie mocno ograniczony, ponieważ skorzystamy z niego tylko na najnowszych modelach oraz modelach Pro z zeszłego roku.

Jak widać, Apple ma bardzo duże plany co do przyszłorocznej serii. Oczywiście cały czas poruszamy się wśród niesprawdzonych plotek i przecieków, a w ciągu następnego roku wszystko może się zmienić, dlatego warto traktować te doniesienia z przymrużeniem oka.