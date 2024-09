Seria Redmi Note 14 przyniesie sporo ulepszeń. Producent zapowiada zmiany

Co już wiemy o serii Redmi Note 14?

Redmi Note 13 debiutowały w Chinach we wrześniu ubiegłego roku, chociaż do Polski smartfony te trafiły dopiero w styczniu. Jednak najwyższy już czas, by w Państwie Środka pojawiła się kolejna generacja. Producent już nad nimi pracuje, o czym informują nas liczne raporty leakerów, choć nadal nie ujawniono, kiedy dokładnie urządzenia te powinny zadebiutować. Do tej pory przecieki zdradziły nam kilka istotnych szczegółów dotyczących nadchodzących smartfonów, wskazując na sporo ulepszeń, także tych projektowych.

W Redmi Note 14 Pro ma zajść zmiana w wyglądzie wyspy aparatów. Ta dotychczas umieszczona była z boku, ale w tym modelu kwadratowa wyspa znajdzie się w górnej centralnej części plecków. Render, jaki trafił do sieci, ukazał nam elegancką, minimalistyczną wyspę z błyszczącym obramowaniem. Na module umieszczono trzy aparaty oraz lampę błyskową LED. Nie wiemy jednak, czy zmiany w projekcie obejmą całą serię, czy tylko model Pro.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to na razie mówi się, że modele Pro będą mogły pochwalić się ekranami OLED o rozdzielczości 1,5 K i z odświeżaniem 120 Hz. Dostaną też potrójny 50-megapikselowy aparat z tyłu. Sercem modelu Pro będzie prawdopodobnie układ Snapdragon 7s Gen 3, podczas gdy model Pro+ może wykorzystywać układ MediaTek Dimensity 7350 Pro.

Są to jednak tylko przecieki, ale dzisiaj pojawiły się informacje oficjalne, przekazane przez dyrektora generalnego Redmi. Już sam fakt, że Wang Teng Thomas zaczyna zapowiadać serię Redmi Note 14, wskazuje na zbliżającą się wielkimi krokami premierę. We wpisach na Weibo pojawiły się szczegóły kilku planowanych ulepszeń, jakie mają znaleźć się na pokładzie modelu Redmi Note 14. Potwierdzono, że smartfony będą miały klasę ochrony IP68. Trudno tylko powiedzieć, czy dotyczy to całej serii, czy tak jak do tej pory tylko Pro+. Jeśli Redmi rozszerzyłoby wyższą ochronę na wszystkie urządzenia, byłoby to na pewno bardzo mile widziane, bo Note 13 Pro i Note 13 były dostępne z klasą ochrony IP54.

Redmi Note 13 Pro+

Na tym oczywiście nie koniec, bo dyrektor Redmi stwierdził, że podobnie jak nowa seria iPhone 16, nadchodzące modele Note będą miały ulepszenia w działach takich jak trwałość i żywotność baterii. Poprzednia generacja oferowała nam ogniwa 5000-5100 mAh, więc te słowa mogą wskazywać na to, że Xiaomi będzie chciało i tutaj wykorzystać ogniwa na bazie krzemu, żeby umieścić na pokładzie znacznie bardziej pojemne baterie – może nawet 6000 mAh w Pro+.

Na razie tych informacji nie ma za wiele, ale wydaje się, że Redmi właśnie powoli ruszyło z zapowiadaniem premiery serii Redmi Note 14. Jeśli tak, to w następnych tygodniach powinniśmy poznać jeszcze więcej szczegółów.