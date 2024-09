Galaxy S25 Ultra — tak cienkiego ultraflagowca Samsung nie miał od lat

Jak zmieni się Galaxy S25 Ultra?

Jak zwykle Samsung najwięcej uwagi poświęca swojemu nowemu ultraflagowcowi. Galaxy S25 Ultra zapowiada się na razie interesująco i nudno jednocześnie, bo z jednej strony szykują nam się zmiany konstrukcyjne i ulepszenia aparatu, a z drugiej brak istotnej poprawy w takich kwestiach, jak chociażby pojemność baterii i ładowanie. Oczywiście, biorąc pod uwagę inne urządzenia producenta, to na baterię 5000 mAh z ładowaniem 45 W nie ma co narzekać, ale jeśli zerkniemy na poczynania chińskiej konkurencji, zaczyna wypadać to bardzo blado. Większość nadchodzących flagowców dostanie bowiem ogniwa o pojemności około 6000 mAh, z ładowaniem około 100 W, które w dodatku wciąż będą miały smukłą konstrukcję, ponieważ ich producenci sięgną po ogniwa na bazie krzemu.

Czytaj też: Na One UI 7 trochę poczekamy, ale będzie warto

Na razie lepiej skupić się na tym, co w Galaxy S25 Ultra się zmieni. Raporty wskazują na pewno na ulepszenia w zakresie aparatów. Możemy oczekiwać nowego 200-megapikselowego aparatu głównego, obok którego na pokładzie znajdzie się także aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, teleobiektyw 50 Mpix 3x i teleobiektyw 50 Mpix 5x. Najbardziej widoczne będą jednak zmiany w konstrukcji, bo zgodnie z tym, co już jakiś czas temu ujawnił nam Ice Universe, przyszłoroczny model „nie zmiażdży już twojej dłoni” i będzie „naprawdę zaokrąglony!”.

Czytaj też: Nowa wersja One UI zmierza na smartfony Galaxy. Sprawdź, czy ją dostaniesz

Ingerencję w projekt mogliśmy zobaczyć już na nowych renderach, na których widać – zwłaszcza w porównaniu z tegorocznym S24 Ultra – znaczącą różnicę. Rogi urządzenia zyskały przyjemną krzywiznę, a żeby całość wyglądała spójnie, także kąty ramek otaczających wyświetlacz zostały zaokrąglone.

Wedle najnowszych doniesień Samsung będzie chciał również powiększyć sam ekran, ale co ciekawe, jednocześnie obudowa stanie się węższa. Jak to możliwe? Producent ma zamiar osiągnąć to poprzez znaczne odchudzenie ramek. Nowy model będzie miał 77,6 mm szerokości, z czego 73 mm będzie stanowił ekran, co oznacza, że ​​boczne ramki będą miały zaledwie 2,3 mm. Ekran powiększy się do przekątnej 6,86″. Dla porównania, ramka wokół 6,79-calowego ekranu Galaxy S24 Ultra ma szerokość 3,35 mm, co oznacza, że ​​w modelu S25 Ultra zostanie ona zmniejszona o ponad 30%, co z pewnością przełoży się na poprawę wrażeń wizualnych.

Czytaj też: Wielkie zmiany w serii Galaxy S25. Samsung przywróci Note’a?

Jeśli faktycznie Samsung, oprócz wprowadzenia bardziej zaokrąglonej konstrukcji, pokusi się również o zmniejszenie szerokości urządzenia, nadchodzący Galaxy S25 Ultra może stać się dużo wygodniejszy i łatwiejszy w obsłudze, a to bardzo istotne, zwłaszcza przy tak dużych urządzeniach.

[Aktualizacja] Nowy przeciek zdradza kolejne szczegóły wyglądu ultraflagowca Samsunga

Po renderach, które pokazywały nam zmieniony przedni panel urządzenia i zaokrąglone ramki, pojawiły się kolejne grafiki, zdradzające inne zmiany w projekcie Galaxy S25 Ultra. Jak możecie zauważyć, urządzenie może mieć całkowicie płaskie boki, czyli tak samo, jak tegoroczny S24 i S24+. Wygląda to całkiem interesująco, bo do tej pory ultraflagowiec miał mocno zaokrąglone ramki boczne, więc jeśli te doniesienia się potwierdzą, czeka nas ogromna zmiana w projekcie.

Na zdjęciu nadchodzący Galaxy S25 Ultra został porównany z nowym modelem od Meizu i faktycznie, różnice są mocno zauważalne, chociaż chiński smartfon ma zdecydowanie grubsze ramki wokół ekranu i większe zaokrąglenia. Jest jednak równie płaski na bokach. Oczywiście nie ma pewności, że południowokoreański pójdzie w tym kierunku. Nawet jeśli obecnie trwają prace nad takimi zmianami konstrukcyjnymi, finalnie Samsung może z nich zrezygnować.

[Aktualizacja] Poznaliśmy wymiary Galaxy S25 Ultra

Kolejny przeciek przybliża nam zmiany konstrukcyjne w nadchodzącym ultraflagowcu. Znany leaker Ice Universe ujawnił wymiary Galaxy S25 Ultra, które mają wynosić – 162,8 x 77,6 x 8,2 mm. Potwierdza nam to poprzednie doniesienia o jego szerokości, a jednocześnie wskazuje, że urządzenie będzie jeszcze cieńsze, niż wcześniej twierdzono. Niedawne doniesienia wspominały o 8,4 mm grubości, tymczasem tutaj mamy zaledwie 8,2 mm. Galaxy S24 Ultra ma wymiary – 162.3 x 79 x 8.6 mm.

Czytaj też: Samsung oficjalnie ogłosił listę urządzeń, które otrzymają aktualizację One UI 6.1.1

Jeśli te informacje się potwierdzą, Galaxy S25 Ultra będzie najcieńszym ultraflagowcem z serii Galaxy S w historii, a także najcieńszym modelem Samsung Ultra, jaki pojawił się na rynku od czasu Galaxy Note 20 Ultra (8,1 mm). Niestety, nadal wszystko wskazuje na to, że południowokoreański gigant niczego nie zrobi z baterią i pozostaniemy przy 5000 mAh z ładowaniem 45 W. Jasne, nie jest to zła specyfikacja, ale pamiętajmy, że chińscy producenci, tacy jak Xiaomi, Oppo czy OnePlus, będą wprowadzać ultraflagowce z ogniwami o pojemności około 6000 mAh i ze znacznie szybszym ładowaniem.