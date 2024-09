Pierwsze wrażenia z Xiaomi 14T Pro. Niespodziewana rewelacja czy drogie rozczarowanie?

Xiaomi idzie śladami największych… tak jakby. Czy to dobre informacje?

Pierwszą rzeczą, która od razu zwraca uwagę, to zawartość pudełka — ale jeśli interesowaliście się dzisiejszą premierą Xiaomi nieco wcześniej, to doskonale wiecie, o co mi chodzi. W pudełku od Xiaomi 14T czy 14T Pro znajdziemy oczywiście sam telefon, makulaturę, kluczyk do szufladki SIM, etui i kabel. Niestety, ładowarki w zestawie już nie uświadczymy (chociaż, jak napisałem, case na telefon dalej jest obecny). Ekologia? Skąpstwo? Pozostawiam do oceny własnej. Nie ma jednak wątpliwości, że to spora strata — szczególnie w modelu Pro, który obsługuje przewodowe ładowanie o mocy 120 W. O taką ładowarkę będziemy musieli zadbać jednak sami.

Design Xiaomi 14T Pro. Jak prezentuje się najnowszy smartfon firmy z Państwa Środka?

Pod względem designu, Xiaomi 14T Pro wyróżnia się metalową obudową, która według producenta jest o 116% bardziej odporna na zginanie i uszkodzenia niż wcześniejsze modele. Zakrzywione na bokach plecki, ale jednocześnie płaskie krawędzie sprawiają, że smartfon dobrze i dość pewnie leży w ręce — chociaż metal jest raczej śliski. Metaliczne detale nadają urządzeniu elegancki wygląd, a podobać się może również wyspa na aparaty — ta nie wystaje tak, jak inne smartfony nas do tego przyzwyczaiły, dzięki czemu telefon nieszczególnie się „gibie”, kiedy leży płasko. Wyspa jest w kolorze samego smartfona, a na niej znajdują się 4… no właśnie, nie obiektywy, bo tych mamy tutaj trzy, ale lampa błyskowa została zaprojektowana tak, żeby była „jednością” z aparatami. Na samym środku wyspy znajdziemy za to logo Leica.

Xiaomi 14T Pro dostępny jest w trzech kolorach: Titan Gray, Titan Blue i Titan Black, czyli po prostu w szarym, niebieskim i czarnym. W moje ręce wpadł niebieski egzemplarz. Przyciski odpowiedzialne za kontrolowanie głośności oraz odblokowywania smartfonu znajdziemy na prawej krawędzi, kiedy lewa pozostaje całkowicie pusta — miejsce na SIM znajduje się na dolnej krawędzi, na lewo od złącza USB-C. Z przodu smartfon prezentuje się równie dobrze, a to szczególnie za sprawą smukłych ramek o szerokości zaledwie 1,7 mm. Nowy smartfon Xiaomi posiada także certyfikat IP68, co zapewnia odporność na wodę i kurz, a tym samym dodatkową ochronę w codziennym użytkowaniu.

Ekran w Xiaomi 14T Pro może się podobać

Xiaomi 14T wyposażony jest w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, z technologią CrystalRes i odświeżaniem 144 Hz. Szczególnie ostatnia statystyka może się podobać, zważywszy na fakt, że nawet smartfony z półki premium do tej pory często tego nie oferują. Ekran osiąga jasność aż 4000 nitów i obsługuje Dolby Vision oraz HDR10+, a dodatkowo smartfon ma głośniki stereo z Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res Audio Wireless. Do wyświetlacza zwyczajnie nie można się przyczepić — to wysoki standard.

Co znajdziemy w środku?

Smartfony z serii T od Xiaomi zazwyczaj oferują podobną funkcjonalność do głównej linii, ale w niższej cenie — a mniejsza kwota, jaką trzeba za te telefony zapłacić, bierze się stąd, że firma stosuje bardziej ekonomiczne podzespoły, słabsze procesory lub alternatywne rozwiązania w aparatach. I w przypadku 14T Pro padło właśnie na CPU.

Sercem Xiaomi 14T Pro nie jest — jak w przypadku Xiaomi MIX Flip — Snapdragon 8s Gen 3, a MediaTek Dimensity 9300+, który — zgodnie z zapewnieniami Xiaomi — gwarantuje o 37 procent lepszą wydajność w porównaniu do modelu 14T. Zastosowano tu także układ graficzny Immortalis-G720, a za chłodzenie odpowiada zaawansowany system 3D IceLoop. Smartfon ma do tego 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz przestrzeń na dane w wariantach 256 GB, 512 GB lub 1 TB z technologią UFS 4.0. Wyniki testów benchmarków możecie zobaczyć poniżej.

AnTuTu Benchmark 3DMark Geekbench 6

Xiaomi 14T Pro oferuje baterię o pojemności 5000 mAh, z ładowaniem przewodowym 120 W HyperCharge, które umożliwia pełne naładowanie w zaledwie 19 minut. To ogromna różnica w porównaniu do Xiaomi 14T, który ładuje się z mocą 67 W. Szkoda jedynie, że — przypomnijmy — ładowarki nie znajdziemy w zestawie. Dodatkowo, model Pro wspiera 50 W bezprzewodowe ładowanie.

Przejdźmy do głównej gwiazdy. Jakie są aparaty w 14T Pro?

Aparaty w Xiaomi 14T Pro mogą się podobać. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP i przysłonie f/1.6 wpuszcza o 32% więcej światła, co znacząco poprawia jakość zdjęć w słabym oświetleniu. Sensor optyczny Light Fusion 900 oraz funkcja Dual Native ISO dodatkowo zwiększają jakość obrazu, zwłaszcza w dynamicznych scenach. Aparat oferuje też większy zakres ogniskowych — od 15 mm do 120 mm, co daje większą swobodę w fotografii. Teleobiektyw w wersji Pro to Leica 50 MP z przysłoną f/2.0 i ekwiwalentem ogniskowej 60 mm, a ultraszerokokątny obiektyw Leica to 12 MP (f/2.2, ekwiwalent 15 mm, kąt widzenia 120°). Z przodu mamy 32 MP kamerę selfie z przysłoną f/2.0, ekwiwalentem ogniskowej 50 mm i kątem widzenia 80.8°. Małą próbkę możliwości aparatu możecie zobaczyć poniżej. Ingerencję AI widać dość mocno, szczególnie w zdjęciach w trybie nocnym z dużym zoomem.

Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny, 5x Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny, 2x Tryb nocny, 5x Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny, 2.6x Tryb nocny Tryb nocny, 2x Tryb nocny, 2.6x Tryb nocny, 5x Tryb nocny 2x

2x 2.6x 5x 2.6x 0.6x 2x 2.6x 5x 5x Tryb nocny, 2.6x Tryb nocny

Xiaomi 14T Pro poradzi sobie również całkiem nieźle z wideo. W trybie kinowym smartfon umożliwia rejestrowanie filmów w proporcjach 2,39:1, a dzięki efektom Cinematic Blur i Rack Focus można tworzyć profesjonalne ujęcia z rozmytym tłem. Tryb reżyserski daje zaawansowaną kontrolę nad parametrami w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, tryb MasterCinema pozwala na nagrywanie filmów HDR w 10-bitowym formacie Rec. 2020, w rozdzielczości do 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Xiaomi 14T Pro — specyfikacja techniczna

Wygląd • Warianty kolorystyczne: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black

• Wymiary: 160.4mm x 75.1mm x 8.39mm

• Waga: 209 g

• odporność na kurz i zachlapania IP68 Wyświetlacz • Wyświetlacz AI nowej generacji

• Wyświetlacz AMOLED CrystalRed 6.67″

• Częstotliwość odświeżania do 144Hz

• 2712 X 1220 1.5K 446ppi

• Jasność szczytowa: 4000 nitów

• Gama kolorów: DCI-P3

• 68 miliardów kolorów

– Dolby Vision, HDR10+

– Przyciemnianie PWM do 3840 Hz

• Certyfikat TÜV Rheinland Blue Light, potwierdzający niską emisję niebieskiego światła

• Ceryfikat TÜV Rheinland Flicker Free, potwierdzający niską migotliwość ekranu

• Certyfikat TÜV Rheinland Circadian Friendly, potwierdzający niewelację zakłóceń trybu dobowego Wydajność • Procesor MediaTek Dimensity 9300+:

1 X Cortex-X4, z takowaniem do 3.4GHz

3 X Cortex-X4, z takowaniem do 2.85GHz

4 X Cortex-A720, z takowaniem ądo 2.0GHz

– Karta graficzna: Immortalis-G720 MC12

– AI: MediaTek NPU 790

– Energooszczędny proces produkcyjny 4 nm

• Pamięć ram: LPDDR5X 8533Mbps

• Typ pamięci masowej: UFS 4.0

• Dostępne warianty

– 12GB, 256GB+8GB Ultra Space

– 12GB, 512GB+16GB Ultra Space

– 12GB, 1TB+32GB Ultra Space Aparat i głośniki Tylna kamera:

• Główny obiektyw Leica 50MP

– sensor optyczny Light Fusion 900

– przysłona f/1.6, 2.4μm Super Pixel

– OIS

– Ekwiwalent ogniskowej 23 mm

• Teleobiektyw Leica 50 MP0MP Leica z przysłoną f/2.0

– Ekwiwalent ogniskowej 60 mm

• Obiektyw ultraszerokokątny Leica 12MP

– f/2.2

– Ekwiwalent ogniskowej 15 mm

– kąt widzenia FOV 120°





Przednia kamera

• Wbudowany w wyświetlacz obiektyw selfie 32MP z przysłoną f/2.0

– Ekwiwalent ogniskowej 50 mm

– kąt widzenia FOV 80.8°

• Głośniki stereo

• Ceryfikaty Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless I Dolby Atmos Oprogramowanie • Xiaomi HyperOS Łączność • Dual SIM (nano SIM + nano SIM lub nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)

• 5G SA/NSA, 4G LTE FDD/LTE TDD, 3G UMTS, 2G GSM

• Wsparcie 4X4 MIMO

• Obsługa Wii-Fi 7

• BLUETOOTH 5.4

• NFC Akumulator • pojemność akumulatora: 5000mAh

• 1600 cykli ładowania baterii

• 120W HyperCharge, 50W Ładowanie bezprzewodowe HyperCharge

• USB Type-C

HyperOS i AI

AI w serii Xiaomi 14T Pro jest dostępne przede wszystkim w aparacie, poprawiając nasze fotki, ale nie tylko. Znajdziemy tu funkcję Circle to Search od Google, która pozwala wyszukiwać dowolne elementy ekranu — zarówno tekst, jak i obrazy — bez konieczności zmiany aplikacji. Seria jest również wyposażona w Google Gemini, czyli „ChatGPT od Google”, oraz AI Interpreter, który umożliwia tłumaczenie w czasie rzeczywistym podczas rozmów czy spotkań. Dodatkowo, AI Notes i AI Recorder wspierają transkrypcję mowy na tekst, ułatwiając tworzenie notatek i podsumowań. AI Image Editing oferuje zaawansowane narzędzia do edycji zdjęć, a AI Eraser Pro pozwala na usuwanie niechcianych elementów z obrazów. Funkcja AI Film umożliwia łatwe tworzenie kinowych filmików, a AI Portrait generuje spersonalizowane awatary.

Smartfony z serii Xiaomi 14T działają na systemie Xiaomi HyperOS, który zadebiutował z modelami Xiaomi 14. System ten, który na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina iOS (co dla mnie, jako codziennego użytkownika iPhone’a, jest akurat dość przyjemne i intuicyjne) umożliwia płynne przełączanie między urządzeniami, oferując funkcje takie jak synchronizacja połączeń, przekazywanie aplikacji i transfer odtwarzania. Jest tu również opcja Link to Windows, która pozwala na zintegrowanie smartfona z komputerem.

Podsumowanie i cena

Z Xiaomi 14T Pro korzysta się bardzo przyjemnie. Smartfon sprawuje się naprawdę nieźle i chociaż nie miałem szans przetestować go jeszcze na wszystkich gruntach, to w ogólnym rozrachunku jestem naprawdę zadowolony. Cieszy Dual SIM, cieszy obsługa eSIM (POCO F6 Pro, patrzę na Ciebie), 5G i NFC, design może się podobać, ekran 144 Hz, ładowanie 120 W i aparaty również stają na wysokości zadania. Jaki jest jednak zgrzyt? Cena.

Xiaomi 14T Pro zostało w naszym kraju wycenione na 3999 zł. To tyle samo, co podstawowy iPhone 16. Smartfon Xiaomi z „budżetowej” linii kosztuje tyle samo, ile najnowszy smartfon Apple. Ja wiem, że Xiaomi już jakiś czas temu porzuciło wizerunek taniej firmy i od tego ma Redmi, ale nadal mnie to nieco szokuje. I nie porównuję w tym momencie tych dwóch smartfonów ze sobą, bo chociażby częstotliwość odświeżania ekranu w 14T Pro zdecydowanie wygrywa, ale po prostu ten fakt wprowadza mnie w niemałą konsternację.

To dopiero premierowe pierwsze wrażenia po krótkim czasie spędzonym ze smartfonem, ale to nie jest wszystko, co dla Was przygotowujemy. Wyczekujcie pełnej recenzji Xiaomi 14T Pro, która już niedługo pojawi się na CHIP.pl!