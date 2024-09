Home Tech Xiaomi HyperOS Launcher zaktualizowany ponownie. Ma być lepiej

Xiaomi HyperOS Launcher zaktualizowany ponownie. Ma być lepiej

Xiaomi dba o swoich klientów i mniej więcej co trzy miesiące wprowadza odczuwalne poprawki do swojego autorskiego systemu operacyjnego. Oczywiście – to nakładka na Androida, jednak wiele rozwiązań jest tu poprowadzonych w sposób oryginalny. Zaktualizowany launcher ma na celu naprawienie istniejących problemów i wprowadzenie nowych funkcji, które ulepszą komfort użytkownika.