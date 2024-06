Home Tech Xiaomi udostępnia aktualizację HyperOS dla kolejnych modeli. Korzystanie z nich będzie bezpieczniejsze i wydajniejsze

Wygląda na to, że Xiaomi naprawdę przykłada się do regularnych aktualizacji swojego autorskiego systemu operacyjnego. HyperOS, zapowiedziany pod koniec zeszłego roku, nie tylko jest udostępniany na kolejne urządzenia, ale na tych, na których już jest, dostaje regularne aktualizacje. Teraz trafiły one do dwóch popularnych modeli.