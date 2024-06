One UI 7 opóźniony? Samsung szykuje dużą aktualizację dla obecnej wersji systemu

One UI 6.1.1 trochę namiesza w harmonogramie aktualizacji Samsunga

Przed nami premiera składaków, co oznacza, że Samsung, zgodnie ze swoim modelem działania z poprzednich lat, wypuści je na rynek z wersją systemu One UI 6.1.1. Tak było w poprzednich latach i tam samo będzie teraz. Zwykle nie jest to jakaś specjalnie duża aktualizacja, bo zawiera najczęściej optymalizacje przeznaczone dla składanych urządzeń. W sumie nic w tym dziwnego, bo Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip debiutują niedługo przed stabilnym Androidem, więc Samsung jest już zajęty szykowaniem nowości na kolejne wydanie One UI.

W tym roku będzie jednak trochę inaczej, bo jak twierdzi znany leaker, Ice Universe, One UI 7 „nie pojawi się zbyt wcześnie” ze względu na aktualizację One UI 6.1.1. nadchodząca wersja interfejsu nie jest małą aktualizacją, bo zawierać będzie wiele nowych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Samsung zresztą poniekąd już sam to zapowiedział, kiedy ogłosił Galaxy AI dla Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Oczywiście nie zdradził zbyt wielu szczegółów, ale wspomniał o dużej optymalizacji pod kątem składaków oraz o znacznym rozbudowaniu m.in. dla funkcji Tłumaczenia na żywo.

Przeciek wskazuje, że One UI 6.1.1 przyniesie również funkcję o nazwie „AI graffiti” dla urządzeń obsługujących rysik S Pen. W raporcie zabrakło szczegółów, ale można się domyślać, że będzie to narzędzie pozwalające na zmianę pisma odręcznego na stylizowany tekst nawiązujący do graffiti. Pozwoli to użytkownikom rysika na więcej zabawy. Ponadto aktualizacja zawierać będzie ulepszone animacje, a także nowe funkcje Wideo AI, związane z nagrywaniem i edycją wideo, wspomagane przez sztuczną inteligencję.

Ice Universe twierdzi, że jeszcze w sierpniu aktualizacja trafi na smartfony Galaxy S24, jednak nie wiadomo, ile starszych modeli otrzyma tę wersję oprogramowania. Trzeba bowiem pamiętać, że chociaż Samsung nie ograniczył Galaxy AI tylko do najnowszych modeli, to z każdą kolejną generacją tych funkcji jest mniej. Tak czy inaczej, One UI 6.1.1 trochę namiesza w harmonogramie producenta i może się okazać, że zamiast w październiku, One UI 7 zostanie zaprezentowane dopiero w listopadzie albo nawet i w grudniu. A to z kolei może sprawić, że aktualizacja do Androida 15 nie przebiegnie już tak sprawnie, jak w przypadku poprzedniej wersji.