Galaxy Ring pozuje w etui ładującym. Przed premierą wiemy o tym pierścieniu prawie wszystko

Galaxy Ring w etui ładującym wygląda prawie jak pierścionek zaręczynowy

Po latach doniesień i spekulacji premiera Galaxy Ring zbliża się wielkimi krokami, a my śmiało możemy powiedzieć, że wiemy o tym pierścieniu niemalże wszystko. Będzie to urządzenie służące do monitorowania organizmu i utrzymywania dobrego samopoczucia użytkownika. Na pokładzie pojawią się więc czujniki do pomiaru tętna, temperatury, funkcje śledzenia snu itp. Wszystko to będzie zintegrowane z aplikacją Zdrowie i można się tylko domyślać, że Samsung na pewno zadba o jakieś dodatkowe bonusy wynikające z faktu, iż posiadamy jeszcze zegarek Galaxy Watch. Podobno wśród funkcji pojawi się też „ocena witalności”, śledzenie cyklu i płodności, a także wsparcie w dietach.

Sam Samsung też nam trochę ujawnił, bo niedawno firma wszczęła proces prawny, którego celem jest uzyskanie orzeczenia, że jego pierścień nie narusza żadnych patentów firmy Oura. W złożonej dokumentacji napisano:

Opierając się na szeroko zakrojonych inwestycjach w technologię monitorowania zdrowia i kondycji, w tym na zegarku Galaxy Watch i aplikacji Samsung Health, Galaxy Ring monitoruje tętno, zmienność tętna, natlenienie krwi, ruch i sen, aby zapewnić użytkownikom cenne informacje i zaoferować wskazówek, jak poprawić swoje zdrowie i samopoczucie.

Gigant oczywiście nie zdradził żadnych szczegółów, bo te trzyma na premierę, ale to, co napisano w dokumentacji, nie było żadnym zaskoczeniem. Jest to jednak jedna z niewielu oficjalnych informacji o funkcjonalnościach pierścienia, dlatego warto o niej wspomnieć. Ponadto wiadomo też, że zależnie od rozmiarów, Galaxy Ring będzie oferował inną pojemność akumulatora:

Rozmiary 5, 6 i 7 – bateria o pojemności 17 mAh,

Rozmiary 8, 9, 10 i 11 – 18,5 mAh,

Rozmiar 12 – 22,5 mAh.

Zabrakło tu co prawda rozmiaru 13, który też ma się pojawić, ale najprawdopodobniej dostanie on taką samą pojemność jak nieco mniejsza wersja. Nie wiemy jeszcze, jak przełoży się to na realny czas pracy, ale wspomina się o kilkudniowej żywotności baterii, co powinno być wystarczające do codziennego, wygodnego użytkowania.

A skoro już przy ładowaniu jesteśmy, najnowszy wyciek pokazał nam, jak będzie wyglądało etui ładujące dla Galaxy Ring. Wygląda ono bardzo podobnie do etui na Galaxy Buds, choć oczywiście różni się umiejscowieniem samego urządzenia w środku. Jak możecie zauważyć poniżej, na środku etui będzie umieszczony słupek, do przytrzymywania pierścienia, a na górze dodatkowy okrąg, który ma pomóc w jego wyśrodkowaniu. Na etui, jak i na samym pierścieniu widać też diodę ładowania. Zdjęcie tego nie ujawnia, ale możemy się tylko domyślać, że skoro etui podobne jest do tego na słuchawki, zapewne będzie oferować zarówno ładowanie przewodowe przez USB-C, jak i bezprzewodowe.

Galaxy Ring, podobnie jak pozostałe nowości od Samsunga, zostanie pokazany podczas nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked. Zgodnie z niedawnym raportem, impreza zostanie zorganizowana już 10 lipca w Paryżu.