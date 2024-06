Już wiemy, kiedy Samsung pokaże Galaxy Ring, nowe składaki i rozszerzoną serię Galaxy Watch

Galaxy Ring, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 I Galaxy Watch 7 – oto, co Samsung pokaże nam już niedługo

Nowości w tym roku będzie naprawdę sporo, bo wśród premierowych sprzętów znajdzie się Galaxy Ring. Pierwszy inteligentny pierścień producenta był bohaterem przecieków prawie od dekady i w zasadzie wszyscy zdążyli zwątpić, że kiedykolwiek trafi na rynek. A jednak. Urządzenie zaliczy swoją premierę podczas nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked i zgodnie z tym, co już o nim wiemy, zaoferuje sporo funkcji skupionych na monitorowaniu stanu naszego zdrowia oraz samopoczucia. Dostępny będzie w kilku wariantach wykończenia oraz przynajmniej ośmiu rozmiarach, dzięki czemu będzie można lepiej go dopasować do siebie. Jego cena ma oscylować w okolicy 1200 złotych.

Oczywiście letnia premiera nie może odbyć się bez składaków. Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 zdążyły już zdradzić swoje tajemnice, przez co ich specyfikacja jest nam dobrze znana. Zapowiada się trochę zmian konstrukcyjnych, bo Fold dostanie nieco większy ekran zewnętrzny, który zacznie mieć teraz wygodniejsze proporcje. W obu urządzeniach ramki staną się płaskie, nadając im bardziej kanciastego, pudełkowatego wyglądu. W kwestii specyfikacji zmieni się niestety niewiele i wszystko wskazuje, że Samsung chce je sprzedać funkcjami sztucznej inteligencji, bo obecność Galaxy AI na pokładzie nowej generacji składaków została już potwierdzona. Czy usprawiedliwi to wzrost cen o 100 dolarów, o którym donoszą raporty? Przekonamy się, bo zawsze jest jeszcze możliwość, że czymś nas firma zaskoczy.

Galaxy Watch 7 będzie wyjątkową serią, bo po raz pierwszy w jej skład ma wejść smartwatch Galaxy Watch 7 Ultra. Dostępny w rozmiarze 47 mm, o dość osobliwym wyglądzie (jeśli wierzyć renderom), ma stanowić konkurencję dla Apple Watch Ultra. Zgodnie z doniesieniami, będzie wykonany z bardzo wytrzymałych, wysokiej klasy materiałów, na pokładzie znajdzie się wytrzymała bateria i wiele innych udogodnień, które mają sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Zobaczymy tylko, czy faktycznie tak będzie i co najważniejsze, czy jego cena nie odstraszy potencjalnych nabywców.

Normalnie podczas letniego Galaxy Unpacked Samsung pokazuje też nowe tablety, ale w tym roku nie wiemy, czy do tego dojdzie. Doniesienia o Galaxy Tab S10 są skąpe, a te, które się pojawiły, wspominają o obecności chipsetu Dimensity w modelu Plus. To naprawdę niewiele, zwłaszcza w porównaniu z resztą premierowych nowości. Możliwe jednak, że wszystko sprowadza się do braku zainteresowania tabletami. Nie są to urządzenia, którymi ludzie mocno by się ekscytowali, dlatego raporty skupiają się raczej na smartwatchach, pierścieniu i składakach. Mimo tego warto mieć na uwadze, że kolejna generacja Galaxy Tab może nie zadebiutować w najbliższym czasie.

Właśnie, skoro do tego dotarliśmy, to warto odpowiedzieć na pytanie – kiedy odbędzie się następne wydarzenie Galaxy Unpacked? Dotychczas mówiło się o początku lipca i nadal pozostajemy przy tej dacie. Znany leaker Evan Blass potwierdził, że Samsung zorganizuje wielką imprezę już 10 lipca w Paryżu. Informacja ta powinna wkrótce pojawić się oficjalnie, więc musimy uzbroić się w odrobinę cierpliwości i poczekać na ogłoszenie południowokoreańskiego giganta. Czasu zostało niewiele.