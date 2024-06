Samsung ujawnia możliwości Galaxy Ring. Teraz pozostaje nam tylko czekać na premierę

Galaxy Ring coraz bliżej. Samsung też nie może się doczekać jego premiery

Inteligentne pierścienie nie są wcale niczym nowym na rynku, bo m.in. Oura od lat wprowadza do sprzedaży coraz to nowe modele. Mimo tego, to właśnie pierścień od Samsunga przyciąga naszą uwagę i to nie tylko od czasu zapowiedzi podczas styczniowej premiery Galaxy Ring. Tak naprawdę o tym urządzeniu mówi się od wielu lat, choć dopiero od zeszłego roku mowa była o jakichkolwiek konkretach. Tak czy inaczej, ciekawi jesteśmy tego, co południowokoreański gigant nam zaprezentuje i czy Galaxy Ring – tak jak przewidują niektórzy – naprawdę uczyni z inteligentnych pierścieni urządzenia bardziej popularne.

Czytaj też: Samsung pracuje nad kolejną funkcją Galaxy Ring. Dzięki niej łatwo znajdziesz swój pierścień

Żeby się tego dowiedzieć, musimy jeszcze trochę poczekać. Zgodnie z doniesieniami, Galaxy Ring zaliczy premierę podczas nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked, mającego odbyć się podobno już na początku lipca, ale czy na pewno? Samsung ujawnił nam na ten temat kilka szczegółów, choć nie zrobił tego w żadnym oficjalnym ogłoszeniu. Firma wszczęła bowiem proces prawny, którego celem jest uzyskanie orzeczenia, że jego pierścień nie narusza żadnych patentów firmy Oura, mającej w swoich rękach kilkaset patentów na technologie związane z inteligentnymi pierścieniami. Południowokoreański gigant musi więc upewnić się, że jego urządzenie jest w pełni autorskie i nawet przez przypadek nie narusza zastrzeżonych rozwiązań konkurenta.

W złożonej dokumentacji Samsung przy okazji zdradził nam kilka ciekawych informacji. Zgodnie z tym, co firma napisała, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to masowa produkcja Galaxy Ring ruszy do połowy czerwca, natomiast urządzenie trafi do sprzedaży w USA „w okolicach sierpnia tego roku”. Niestety potwierdza to jedynie, że pierścień będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych, ale co z resztą świata? Tego nie wiadomo. Mimo tego wydaje się, że producent sam potwierdził nam wcześniejsze plotki związane z premierą Galaxy Ring, mającą odbyć się na początku lipca, podczas wydarzenia Unpacked. Zwykle bowiem między premierą a rozpoczęciem regularnej sprzedaży sprzętów południowokoreańskiego giganta mija kilka tygodni, więc wszystko się zgadza.

Czytaj też: Samsung szykuje Galaxy AI ze specjalnymi ulepszeniami. Wiemy już, do których modeli trafi

Na tym oczywiście nie koniec, bo przedstawiony przez firmę dokument zawiera też szczegóły związane z możliwościami pierścienia. Nie wszystkie, bo Samsung na pewno chce pewne rzeczy zachować na premierę, ale pojawiło się kilka informacji o funkcjach monitorowania stanu zdrowia.

Opierając się na szeroko zakrojonych inwestycjach w technologię monitorowania zdrowia i kondycji, w tym na zegarku Galaxy Watch i aplikacji Samsung Health, Galaxy Ring monitoruje tętno, zmienność tętna, natlenienie krwi, ruch i sen, aby zapewnić użytkownikom cenne informacje i zaoferować wskazówek, jak poprawić swoje zdrowie i samopoczucie — ujawnia Samsung.

Czytaj też: Galaxy Watch 7 Ultra: nowa era smartwatchy od Samsunga

Choć na dobrą sprawę nie dowiedzieliśmy się niczego, czego już wcześniej nie ujawniłyby doniesienia i przecieki, to po raz pierwszy producent potwierdził nam te plotki oficjalnie. Dzięki temu, gdy połączymy je z tym, o czym już wcześniej mówiono w raportach, możemy ułożyć sobie prawie kompletny obraz nadchodzącego pierścienia. Spodziewam się jednak, że podczas Galaxy Unpacked na pewno pojawi się coś, co nas jeszcze zaskoczy i oby nie była to bardzo ograniczona dostępność Galaxy Ring.