Samsung szykuje Galaxy AI ze specjalnymi ulepszeniami. Wiemy już, do których modeli trafi

Galaxy AI zawita do kolejnych smartfonów Samsunga

Galaxy AI – pod tą nazwą kryją się wszystkie funkcje sztucznej inteligencji, wprowadzone przez południowokoreańskiego giganta razem z serią Galaxy S24. Oczywiście są one częścią oprogramowania One UI 6.1, więc Samsung nie ograniczył ich dostępności tylko do tegorocznych flagowców. Aktualizację otrzymały też starsze modele, choć nie każdy model dostał wszystkie nowości. Jest to całkiem zrozumiałe, gdyż niektóre z najbardziej zaawansowanych funkcji potrzebują równie zaawansowanego zaplecza sprzętowego, a takowego nie mogą im zapewnić starsze urządzenia. Tak czy inaczej, producent nie ograniczył Galaxy AI tylko do serii Galaxy S24 i – co było w zasadzie oczywiste – wprowadzi je również do modeli, które dopiero będą miały swoją premierę.

Wiceprezes firmy Samsung i dyrektor biura badań i rozwoju urządzeń mobilnych Woon-Joon Choi w poście na blogu poinformował oficjalnie, że Galaxy AI trafi do nadchodzących składaków Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Oba smartfony swoją premierę będą miały już w lipcu, razem ze specjalnymi optymalizacjami Galaxy AI stworzonymi właśnie pod kątem składanych urządzeń.

Nasze urządzenia składane to najbardziej wszechstronne i elastyczne modele w ofercie Samsung Galaxy, a dzięki Galaxy AI odblokują wszystkie nowe możliwości – zapowiedział Choi.

Celem firmy jest zrewolucjonizowanie doświadczeń mobilnych, a osiągnie to właśnie dzięki hybrydowemu podejściu opartemu na sztucznej inteligencji. Jest ono – zdaniem Samsunga – praktyczne i niezawodne, przez co spełnia potrzeby klientów. Rozwiązanie hybrydowe polega na zapewnieniu użytkownikom “równowagi pomiędzy natychmiastową reakcją i dodatkowym zapewnieniem prywatności sztucznej inteligencji na urządzeniu a wszechstronnością sztucznej inteligencji opartej na chmurze poprzez otwartą współpracę z wiodącymi w branży partnerami w zakresie oferowania różnorodnych funkcji potrzebnych im na co dzień życie”.

Na razie wiemy jedynie, że na pokładzie Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 pojawią się Tłumaczenia na żywo. Co ciekawe, w ulepszonym wydaniu niż to, co znamy z Galaxy S24. Jak zmieni się ta funkcja? Tłumaczenia na żywo w Galaxy S24 wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) do tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym. Działa ona podczas rozmów telefonicznych, znosząc bariery językowe między rozmówcami. Samsung dał nam tutaj do wyboru kilka opcji, bo możemy słyszeć tylko tłumaczenie lub tłumaczenie nakładające się na głos rozmówcy – wszystko zależy od tego, jak nam wygodnie. Południowokoreański gigant ujawnił natomiast, że rozszerzy Tłumaczenia na żywo na komunikatory innych firm, by także w nich można było korzystać z tej innowacji. Funkcja ta zostanie zintegrowana z firmowym modelem tłumaczenia języków AI na urządzeniu, dzięki będziemy mieli jeszcze mniej ograniczeń w kontaktach z innymi.