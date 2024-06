Sztuczna inteligencja Apple’a nie da wszystkich. Właściciele większości iPhone’ów będą rozczarowani

Właściciele których modeli iPhone’ów będą mogli wykorzystać pełnię możliwości sztucznej inteligencji Apple’a?

Samsung, wprowadzając Galaxy AI w serii Galaxy S24, postawił poprzeczkę bardzo wysoko i teraz Apple musi się mocno postarać, by nie rozczarować swoich fanów. Podczas tegorocznego WWDC poznamy w końcu funkcje sztucznej inteligencji, mające rzekomo pojawić się w iOS 18. Warto więc poświęcić chwilę i zastanowić się, kto w ogóle będzie mógł z nich korzystać. Oczywiście swoją premierę będą miały w serii iPhone 16, która ma pojawić się tej jesieni, ale co ze starszymi modelami? Na jakie ulepszenia i zaawansowane funkcje będą mogli liczyć ich użytkownicy? Mark Gurman z Bloomberga rzucił nam trochę światła na tę kwestię. Niektórzy mogą poczuć się rozczarowani.

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, podstawowe funkcje SI w iOS 18 będą działać na urządzeniu. Dzięki temu Apple będzie mógł zaoferować większą prywatność, co jest jedną z głównych obaw związanych z korzystaniem ze sztucznej inteligencji. Oczywiście gigant z Cupertino, chcąc wprowadzić na iPhone’y prawdziwą rewolucję, nie może na tym poprzestać, dlatego te najbardziej zaawansowane opcje, wymagające większej mocy obliczeniowej, opierać się będą na serwerach firmy. By móc obsługiwać takie funkcje, Apple wykorzysta w swoich serwerach nowe chipy, które odpowiedzą za przetwarzanie SI.

Okazuje się jednak, że te najbardziej zaawansowane funkcje będą dostępne tylko dla nielicznych, a dokładniej – dla właścicieli iPhone’ów 15 Pro, 15 Pro Max i nadchodzących „szesnastek”, pozostałe modele dostaną te mniej innowacyjne, podstawowe funkcjonalności, co z pewnością wiele osób bardzo rozczaruje. Zwłaszcza gdy porównamy to z podejściem Samsunga, który Galaxy AI w pełnej okazałości wprowadził przynajmniej do zeszłorocznych modeli, a poprzednie generacje też mogą cieszyć się większością nowości. Tymczasem Apple zrobi tutaj ostrą selekcję. Zgodnie z raportem, brak oferowania funkcji sztucznej inteligencji opartych na chmurze większej liczbie iPhone’ów może wynikać z ograniczonej obecnie infrastruktury. Nie bez znaczenia są również ograniczenia sprzętowe starszych smartfonów Apple’a.

Tylko które dokładnie nowości będą zarezerwowane dla najnowszych modeli? Według doniesień, iOS 18 przyniesie nam takie funkcje, jak podsumowywanie powiadomień, usuwanie obiektów z obrazów, ulepszoną aplikację do notatek z możliwością konwersji mowy na tekst, podsumowywanie wiadomości, stron internetowych i długich plików tekstowych, nowe możliwości Siri i wiele innych. Większość funkcji tekstowych należy raczej zaliczyć do tych podstawowych, które działać będą na urządzeniu, więc te powinny trafić do starszych iPhone’ów, jednak nie wiadomo tak naprawdę, które dokładnie i w jakim zakresie. Na szczęście na poznanie szczegółów nie będziemy musieli długo czekać, bo prezentacja iOS 18 odbędzie się już 10 czerwca podczas tegorocznej konferencji WWDC.