Kolejny dzień, kolejne wieści o serii iPhone 16. Apple zapewni nam świetne ulepszenie

iPhone 16 to nie tylko sztuczna inteligencja

Już 10 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja konferencji WWDC, podczas której Apple pokaże nam m.in. iOS 18. Najnowsza wersja systemu dla iPhone’ów przyniesie wiele ulepszeń, także tych związanych ze sztuczną inteligencją. To naturalne, że obecnie mocno skupiamy się na tym temacie, ale nie można zapominać też o zmianach w samych urządzeniach, bo tych będzie też całkiem sporo. Jedna z najstarszych plotek związanych z serią iPhone 16, a dokładniej z modelami Pro – bo to one dostaną znów najwięcej – dotyczy nowego przycisku, służącego do uwalniania spustu migawki, ustawiania ostrości i zapewne jeszcze kilku rzeczy.

Na tym oczywiście nie koniec. Zaledwie wczoraj pisałam wam o kolejnej zmianie w projekcie, tym razem dotyczącej przedniego panelu. Apple ma podobno jeszcze zwęzić ramki dookoła ekranu i to do takich rozmiarów, że z miejsca pobije pod tym względem konkurencję. Ekran w iPhonie 16 Pro otoczą ramki o grubości 1,2 mm, natomiast w modelu Pro mają mieć już 1,15 mm. Dzięki temu zwiększenie wyświetlaczy, o którym również mówi się od dawna, nie będzie wiązać się z aż takim dużym powiększeniem gabarytów samych smartfonów. Wedle źródeł, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max dostaną wyświetlacze o przekątnej odpowiednio 6,3” i 6,9”.

Dzisiaj z kolei pojawiły się wieści dotyczące raczej wnętrza iPhone’a 16 Pro i Pro Max. Leaker Kosutami twierdzi, że Apple ma zamiar zmniejszyć grubość modułu MagSafe w tych modelach, by móc zmieścić w środku większą baterię. Takie ulepszenia zawsze witamy z otwartymi ramionami i chociaż w tym raporcie nie ma mowy o dokładnej pojemności, to ujawnia nam inny przeciek, pochodzący użytkownika X, Majina Bu. Twierdzi on, że iPhone 16 Pro Max zostanie wyposażony w baterię o pojemności 4676 mAh, co stanowi widoczny wzrost w stosunku do poprzednika – 4422 mAh w 15 Pro Max. Dla Pro przewidziano trochę mniejszy wzrost – z 3274 mAh do 3355 mAh.

Dowiedzieliśmy się ponadto, że iPhone 16 i iPhone 16 Plus też czekają zmiany w pojemności ogniw, jednak nie zawsze na plus. Podstawowy iPhone zyska, oferując w tym roku baterię 3561 mAh zamiast 3349 mAh. Niestety inaczej wyglądać to będzie w przypadku iPhone’a 16 Plus, bo w nim Apple pomniejszy akumulator – z 4383 mAh do 4006 mAh.

Tak prezentować się będzie pojemność ogniw w nadchodzącej serii:

iPhone 16 – 3561 mAh

– 3561 mAh iPhone 16 Plus – 4006 mAh

– 4006 mAh iPhone 16 Pro – 3355 mAh

– 3355 mAh iPhone 16 Pro Max – 4676 mAh

Szkoda, że wciąż nie widać najważniejszej zmiany – przyspieszenia ładowania. Wszystko wskazuje, iż także w tym roku Apple nic z tym nie zrobi.