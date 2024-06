Apple urozmaici rozmowy na iPhone’ach. iOS 18 dostanie kilka ciekawych nowości

iOS 18 przyniesie kilka ciekawych urozmaiceń w iMessage

Przez wszystkie te przecieki i doniesienia iOS 18 kojarzy nam się teraz tylko ze sztuczną inteligencją, co oczywiście jest podejściem błędnym, bo nie wszystko, co Apple dla nas szykuje, będzie związane z SI. Pojawi się też ogrom innych ulepszeń, z których skorzystać będą mogli wszyscy posiadacze iPhone’ów kwalifikujących się do aktualizacji, a nie tylko ci mający najnowsze modele. Jak zwykle gigant z Cupertino wprowadzi zmiany w różnych aspektach swojego systemu, w tym też w popularnych aplikacjach, a jedną z nich będzie iMessage.

Najchętniej używany na iPhone’ach komunikator dostanie kilka nowych funkcji związanych z efektami tekstowymi, żeby konwersowanie z wykorzystaniem aplikacji było ciekawsze. Już teraz użytkownicy apki mogą urozmaicać czaty przy pomocy różnych efektów bąbelków czy „posypywać” konwersację konfetti, na przykład w celu uświetnienia czyichś urodzin, ale po aktualizacji będzie tego znacznie więcej. Dodatkowo pojawi się też możliwość dodania efektów tylko do części tekstu w danej wiadomości. Chodzi tutaj m.in. o możliwość podkreślenia jednego słowa przy pomocy unikalnej animacji lub innego formatowania. Na razie nie mamy jeszcze przykładów użycia takiej funkcji, ale kreatywni użytkownicy z pewnością znajdą jej wiele zastosowań.

Warto również wspomnieć, że iMessage w iOS 18 czeka naprawdę historyczna zmiana, bo po latach namawiania i przekonywania, Apple w końcu wprowadzi na swoich urządzeniach standard RCS. Co prawda w kontekście czatowania między iPhone’ami zmieni się tutaj niewiele, ponieważ większość z funkcji RCS znajdziemy już w iMessage. Jednak konwersacja między platformami wyglądać będzie zupełnie inaczej. Do tej pory, kiedy jedna strona korzystała z RCS, a druga z SMS, to większość dostępnych na danym urządzeniu funkcji nie miała zastosowania w takiej rozmowie. Przede wszystkim brakowało szyfrowania end-to-end, a edycja, reakcje, czy nawet odpowiedzi do konkretnej wiadomości widoczne były tylko na danym urządzeniu, podczas gdy rozmówca albo ich nie widział, albo widział w zmienionej, mającej niewiele sensu formie.

Kiedy Apple przyjmie RCS sytuacja mocno się zmieni i chociaż „wojna bąbelkowa” o zielone i niebieskie dymki czatów raczej się nie skończy, to przynajmniej rozmowy między iOS i Androidem staną się bezpieczniejsze i ciekawsze, bo będzie można korzystać z tych wszystkich efektów.

iOS 18 i pozostałe systemy Apple’a w nowych wersjach zostaną zaprezentowane już 10 czerwca podczas wydarzenia WWDC. Oczywiście na ich wypróbowanie w stabilnej wersji trzeba będzie poczekać do jesieni, ale chętni i odważni będą mogli wcześniej testować wersje beta.