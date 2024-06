Google pozwoli nam w końcu poprawić błędy w wiadomościach RCS

Błąd w wiadomości RCS? Nie ma problemu, Google umożliwi Ci jego poprawę

Instagram, Messenger, WhatsApp – wszystkie najpopularniejsze komunikatory od dawna oferują już możliwość edycji wysłanych wiadomości. Oczywiście funkcja ta ma kilka ograniczeń, przede wszystkim nie można z niej korzystać, kiedy się chce, bo każda z aplikacji ma określony czas na edycję po wysłaniu wiadomości. Mimo tego to naprawdę wygodna i przydatna w wielu sytuacjach funkcja. Każdy z pewnością nie raz wysłał tekst z jakimś rażącym błędem. Czasem robimy literówki z powodu pośpiechu, czasem autokorekta w smartfonie zmienia wyrazy i inne, dość przypadkowe. Przykładów, kiedy edycja wiadomości może się przydać, jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale czy potrzeba tutaj powodów?

To funkcjonalność, której użytkownicy potrzebują i na szczęście większość komunikatorów już ją oferuje. Google postanowił do nich dołączyć, jednak pod pewnymi – dość licznymi – warunkami. Przede wszystkim nie jest to opcja dostępna w wiadomościach SMS, a jedynie tych, wysłanych w standardzie RCS. Ponadto obie strony, zarówno rozmówca, jak i odbiorca, muszą korzystać z tego standardu oraz najważniejsze, edycja jest możliwa tylko w ciągu 15 minut od wysłania wiadomości.

By edytować wiadomość, należy:

Nacisnąć i przytrzymać wiadomość, którą chcemy edytować.

Wybrać opcję “Edytuj”, ukrytą pod ikonką ołówka

Wprowadzić i zatwierdź zmiany, naciskając przycisk “Zapisz” lub klikając ikonę znacznika wyboru.

Sama edycja jest więc bardzo prosta, a największym ograniczeniem jest tutaj fakt, że obie strony konwersacji muszą korzystać z RCS, co nie zawsze jest takie oczywiste i może być warunkiem trudnym do spełnienia. Oczywiście należy też pamiętać, że w przypadku rozmów z użytkownikami iPhone’ów, funkcja edycji nie będzie działać, choć to powinno zmienić się jeszcze w tym roku, bo zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po długich oporach Apple w końcu porzuci SMS-y i przejdzie na RCS.