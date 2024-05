Większy rozmiar Galaxy Ring to same zalety. Samsung mądrze wykorzysta dodatkowe miejsce w urządzeniu

Im większy Galaxy Ring, tym dłuższy czas pracy baterii

Po latach doniesień i mglistych spekulacji, w styczniu tego roku Samsung oficjalnie zapowiedział swój pierwszy inteligentny pierścień. Premiera Galaxy Ring zbliża się wielkimi krokami i chociaż wiemy o jego możliwościach całkiem sporo, a w miarę upływającego czasu, informacji jedynie przybywa. Choć nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się premiera, przecieki wskazują na 10 lipca. Podczas wydarzenia Unpacked zobaczymy więc nowe składaki, kolejną generację smartwatchy oraz inteligentny pierścień, pierwsze takie urządzenie w ofercie firmy.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy do sieci trafiło całkiem sporo informacji z nim związanych. Będzie to pierścień służący do monitorowania organizmu i utrzymywania dobrego samopoczucia użytkownika. Na pokładzie pojawią się więc czujniki do pomiaru tętna, temperatury, funkcje śledzenia snu itp. Wszystko to będzie zintegrowane z aplikacją Zdrowie i można się tylko domyślać, że Samsung na pewno zadba o jakieś dodatkowe bonusy wynikające z faktu, iż posiadamy jeszcze zegarek Galaxy Watch. Podobno wśród funkcji pojawi się też „ocena witalności”, śledzenie cyklu i płodności, a także wsparcie w dietach.

Niedawno leaker Yogesh Brar ujawnił przedział cenowy, w jakim urządzenie dostępne będzie w USA. Mowa o 300-350 dolarach, czyli mniej więcej o takiej samej kwocie, jaką trzeba zapłacić za model typowy model od Oura. Oczywiście firma ma w swoim portfolio kilka wariantów w różnych cenach – Oura Ring 3 kosztuje od 299 dolarów do nawet 549 dolarów za wariant Rose Gold Horizon. Samsung najwyraźniej nie będzie jeszcze celował aż tak wysoko i zadowoli się dość standardowym, a co za tym idzie również tańszym wykończeniem. Tylko czy ponad tysiąc złotych za pierścionek nie jest zbyt wygórowaną kwotą? Trudno tak naprawdę powiedzieć, bo chyba wszystko zależy od indywidualnych preferencji i tego, jak dużo takie urządzenie będzie miało do zaoferowania.

Od lipcowej domniemanej premiery Galaxy Ring dzieli nas nieco ponad miesiąc i jak można się spodziewać, do sieci zaczynają trafiać jeszcze ciekawsze doniesienia. Najnowsze skupiają się na rozmiarach pierścienia i na pierwszy rzut oka nie ma w tym niczego nowego, bo już od stycznia wiemy, że Samsung zaoferuje ten gadżet w całkiem szerokiej gamie rozmiarów. Jednak tu chodzi o coś jeszcze.

MySmartPrice dostrzegł Galaxy Ring w bazie certyfikacyjnej FCC, z której dowiedzieliśmy się, że w zależności od rozmiaru pierścień będzie miał inną pojemność baterii. Oznacza to, że Samsung będzie chciał wykorzystać dodatkowe miejsce, jakie pojawi się w większych wariantach, co jest dużym plusem. Z dokumentacji wynika, że poszczególne wersje będą miały następujące ogniwa:

Rozmiary 5, 6 i 7 – bateria o pojemności 17 mAh,

Rozmiary 8, 9, 10 i 11 – 18,5 mAh,

Rozmiar 12 – 22,5 mAh.

Zabrakło tu co prawda rozmiaru 13, który też ma się pojawić, ale najprawdopodobniej dostanie on taką samą pojemność jak nieco mniejsza wersja.

Nie wiemy jeszcze, jak ta pojemność przełoży się na realny czas pracy. Galaxy Ring nie ma wyświetlacza, który pobierałby najwięcej energii, a pozostały zestaw sensorów będzie taki sam, niezależnie od rozmiarów. Oznacza to, że osoby wybierające większy pierścień będą mogły cieszyć się dłuższą żywotnością baterii. Oura stosuje to samo w swoich modelach i chociaż niektórzy mogą się tutaj złościć, tak naprawdę w dalszym ciągu, niezależnie od rozmiaru, urządzenie oferuje kilka dni pracy na jednym ładowaniu, więc różnica choć jest, nie jest aż tak odczuwalna. Ważniejsze jest lepsze dopasowanie pierścienia do palca.