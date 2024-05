Z takim wyglądem Galaxy Watch 7 Ultra daleko nie zajdzie. Samsung musi się zdecydować

Zegarków w wersji Ultra przybywa. Po Apple’u i Huawei przyszedł czas na Samsunga. Tylko że z takim wyglądem Galaxy Watch 7 Ultra raczej nikogo nie skusi

Apple i Huawei pokazali nam, czym są smartwatche Ultra (Ultimate). Są to modele wyposażone w najlepsze rozwiązania zarówno w środku, jak i na zewnątrz, bo liczy się także ich wytrzymałość, choć nie tylko. Wydając grube tysiące złotych na zegarek, klienci oczekują jeszcze jednego – wyglądu. Zarówno Apple Watch Ultra, jak i Huawei Watch Ultimate nie mają się czego wstydzić. Pierwszy został wyposażony w typową dla producenta prostokątną kopertę z dość masywną koroną i fizycznym przyciskiem pod nim, natomiast drugi stawia na wygląd bardzo przypominający klasyczne zegarki. Mamy więc do czynienia z prostokątnym i okrągłym ekranem, bo każdy z producentów preferuje inną konstrukcję.

Huawei Watch Ultimate Apple Watch Ultra

Nasuwa się tutaj pytanie, na co w takim razie postawi Samsung? Galaxy Watch od początku mają okrągłe ekrany i logicznym byłoby, gdyby firma przy tym została. Z drugiej jednak strony, od dłuższego czasu krążą doniesienia o powrocie do projektu znanego z dawno zapomnianej serii Gear, w której zegarki miały prostokątne koperty. Cóż, jeśli myśleliście, że południowokoreański gigant postawi na jeden z dwóch projektów, to możecie się zdziwić. Po co wybierać, skoro można mieć to i to?

Czytaj też: Galaxy Z Flip 6 stanie się bardziej wytrzymały. Takich ulepszeń potrzebujemy

Dzięki niezawodnym informatorom OnLeaks i Smartprix wyciekły rzekome rendery przedstawiające Galaxy Watch 7 Ultra i dla mnie to, co na nich przedstawiono, wygląda co najmniej dziwnie. Zobaczcie zresztą sami.

Mamy jednocześnie kwadratową kopertę i okrągły ekran, dookoła którego znalazła się też obrotowa ramka z rowkami zastępującymi cyfry. Wygląda więc na to, że Samsung naprawdę sięgną do serii Gear, a konkretnie do modelu Gear Sport, bo to właśnie on cechował się podobnym projektem.

Samsung Gear Sport

Rendery ukazują nam również, że nadchodzący smartwatch może być strasznie gruby, na co zresztą wskazują udostępnione wymiary. Ekran o średnicy 1,5”, a więc tyle samo co w Galaxy Watch 6 Classic, a cała konstrukcja będzie mierzyć 47 x 47,4 x 16,4 mm (46,5 x 46,5 x 10,9 mm w Watch 6 Classic). To teraz porównajmy to z modelami konkurencji:

Apple Watch Ultra – 49 x 44 x 14,4 mm.

Huawei Watch Ultimate – 48,5 x 48,5 x 13 mm.

Różnicę widać na pierwszy rzut oka. Zegarki Apple’a i Huawei są cieńsze, choć ich koperty ogólnie są też większe. Samsung da nam więc mniejszy i grubszy korpus. Ciekawe tylko, jak to będzie pod względem wagi, bo warto wspomnieć, że w przypadku Apple Watch Ultra (obu generacji) użytkownicy często skarżą się, że jest on trochę zbyt ciężki, a waży 61 g. Model od Huawei jest jednak cięższy – 76 g. Co w tej kwestii zaoferuje Samsung? Przekonamy się.

Czytaj też: Galaxy Z Fold 6 zdradza swoje tajemnice. Poznaliśmy najważniejsze funkcje nadchodzącego składaka

Oczywiście pozostanie przy okrągłym ekranie, pozwoli producentowi zaoszczędzić czas, jaki musiałby poświęcić na dostosowanie interfejsu do prostokątnego wyświetlacza, jednak czy naprawdę trzeba było iść w coś takiego? Z racji, że są to rendery, osobiście mam ogromną nadzieję, że okażą się chybione i w lipcu, podczas wydarzenia Unpacked, Samsung pokaże nam coś, co będzie wyglądało normalnie i dobrze.