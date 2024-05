Galaxy Z Fold 6 zdradza swoje tajemnice. Poznaliśmy najważniejsze funkcje nadchodzącego składaka

O Galaxy Z Fold 6 wiemy już coraz więcej

Niedawne doniesienia trochę ostudziły naszą ekscytację związaną z rzekomym nadejściem budżetowego Galaxy Z Fold 6. Wzmianki o tanim składaku od Samsunga podgrzewały w ostatnim czasie atmosferę, ale wydaje się, że gigant zrezygnował – przynajmniej w tym roku – z tego pomysłu. Choć to rozczarowujące, to jednocześnie dzięki temu na tapet znów powrócił standardowy (lub Ultra) Galaxy Z Fold 6. Pomimo iż ta generacja zapowiada się naprawdę dobrze, ten model został trochę zepchnięty na bok. Teraz nasza uwaga znów się na nim skupia, a to za sprawą pojawienia się nadchodzącego Folda w popularnym benchmarku Geekbench. Pozwala to potwierdzić niektóre szczegóły jego specyfikacji.

Od razu uprzedzam, że raczej nie ma mowy o zaskoczeniach. Galaxy Z Fold 6 napędzany będzie przez układ Snapdragon 8 Gen 3. W testach uzyskał on 1964 i 6619 punktów odpowiednio dla testów jednego i wielu rdzeniu. Procesor sparowany zostanie z 12 GB pamięci RAM, a na pokładzie znajdzie się też Android 14. Zgodnie z doniesieniami, do wyboru będą trzy wersje pamięci – 256 GB, 512 GB i 1 TB. Niestety Samsung mocno nas rozczaruje w kwestii baterii, bo ta nie dość, że wciąż będzie miała pojemność 4400 mAh, to na dodatek ładowanie 25 W nie zostanie ani odrobinę przyspieszone.

Render Samsunga Galaxy Z Fold 6

Kiedy pojawiły się wzmianki o budżetowym Foldzie, niektóre źródła wskazywały, że bateria i ładowanie będą jednym z tych szczegółów odróżniających od siebie oba składaki. Trudno powiedzieć, czy to z powodu odsunięcia w czasie projektu taniego składaka, czy może w ogóle takich planów nie było, niezależnie od powodów, kosztujący tyle tysięcy złotych smartfon wciąż będzie ustępował modelem ze średniej, a czasem nawet i z najniższej półki.

Jeśli chodzi o konstrukcję, Galaxy Z Fold 6 może nas tutaj trochę zaskoczyć. Zgodnie z raportem, który przekazał znany leaker Ice Universe, nadchodzący Fold 6 będzie miał grubość 5,6 mm po otwarciu i 12,1 mm po zamknięciu. W porównaniu z 13,4 mm w Galaxy Z Fold 5 jest to ogromny krok naprzód. Odchudzenie pociągnie też za sobą mniejszą wagę, ta ma wynosić 239 gramów, a więc znacznie mniej niż 253 g poprzednika. Warto też wspomnieć o jeszcze jednej zmianie na plus – o ile ekran wewnętrzny zachowa przekątną 7,6”, o tyle ten zewnętrzny dostanie wygodniejsze proporcje. Zamiast 23,1:9 będzie teraz 22:9, przez co stanie się on trochę szerszy i krótszy, a jego przekątna ma teraz wynosić 6,3”.