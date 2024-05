Czy nadchodząca aktualizacja One UI 6.1.1 w końcu rozwiąże problemy z aparatem w Galaxy S24 Ultra?

Samsung intensywnie pracuje nad One UI 6.1.1

Podczas styczniowej premiery serii Galaxy S24 dostaliśmy też najnowszą wersję nakładki One UI, wprowadzającą przede wszystkim Galaxy AI. Funkcje sztucznej inteligencji skupiły na sobie najwięcej uwagi, choć jak zwykle nie tylko to przygotował dla nas Samsung. Od tamtej pory producent sukcesywnie udostępnia aktualizację dla kolejnych modeli, jednak wśród masy zmian i ulepszeń zabłąkało się też kilka mniejszych i większych błędów, sprawiających trochę problemów użytkownikom smartfonów producenta. Słyszeliśmy już o przypadkach, kiedy to w Galaxy S23 nie działał ekran, co bez wątpienia okazało się największą wpadką w tej wersji oprogramowania.

Czytaj też: Popularny budżetowiec Samsunga teraz dostępny za grosze

Tegoroczne flagowce nie przysporzyły po aktualizacji aż tak dużo problemów, jednak i w nich nie obyło się bez kilku błędów. Te dotyczyły najczęściej aparatów, a właściciele Galaxy S24, zwłaszcza modelu Ultra, do tej pory skarżą się na problemy z opóźnieniem migawki i rozmyciem w ruchu. Biorąc pod uwagę fakt, że najdroższy model w serii miał zachwycać możliwościami fotograficznymi, tego typu problemy raczej nie powinny mieć miejsca, a jeśli już się pojawiły, producent powinien jak najszybciej się z nimi uporać.

Czytaj też: Z takim wyglądem Galaxy Watch 7 Ultra daleko nie zajdzie. Samsung musi się zdecydować

Jak donosi Ice Universe, Samsung rzeczywiście rozpoczął prace nad One UI 6.1.1 dla Galaxy S24 Ultra, która skupi się na ulepszeniach związanych z aparatami. Ma być to największa aktualizacja od czasu premiery serii. Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia związane z poczynaniami południowokoreańskiego giganta, to zapewne nie umknęły wam doniesienia, jakie pod koniec kwietnia udostępnił ten sam leaker. Zbierając wszystkie dotychczasowe informacje razem, tworzy nam się obraz bardzo istotnej aktualizacji.

Nowa wersja oprogramowania przyniesie wiele zmian w zakresie działania aparatów, co sugeruje, że dotychczasowe błędy w końcu zostaną naprawione. Wcześniej była też mowa o „sztucznej inteligencji w wideo”, czyli funkcja o nazwie „Video AI”. Niestety zabrakło tutaj większej ilości szczegółów, dlatego możemy jedynie domyślać się, o co chodzi. Możliwe, że Samsung udostępni swoim użytkownikom opcję generowania filmów za pomocą SI, wykorzystując do tego celu podpowiedzi tekstowe czy obrazowe, jak to robi np. Sora z Open AI.

Czytaj też: Jeszcze jeden wariant Galaxy Z Fold 6? Samsung może naprawdę namieszać w swojej ofercie

Bardziej prawdopodobne wydają się jednak jakieś mniej spektakularne funkcje edycji wideo, oparte na sztucznej inteligencji. Miałoby to więcej sensu, biorąc pod uwagę fakt, że wciąż chodzi o obsługę tych nowości z poziomu smartfona. Dodatkowo użytkownicy pewnie bardziej ucieszyliby się właśnie z takich funkcji, które pozwoliłyby im usuwać niechciane obiekty z filmów i jeszcze bardziej ulepszać nagrania. Są to oczywiście tylko domysły, więc lepiej nie brać ich za pewnik.

Czytaj też: Pierwszy składak Apple’a będzie naprawdę wyjątkowo. Jego ekran naprawi się sam

Tak czy inaczej, One UI 6.1.1 jest już w przygotowaniu i chociaż Samsung powinien jak najszybciej uporać się z problemami w swoich tegorocznych flagowcach, na aktualizację będziemy musieli trochę zaczekać. One UI x.1.1 zazwyczaj debiutuje wraz ze składanymi smartfonami i zapewne tak samo będzie i w tym roku, a to oznacza, że seria Galaxy S24 otrzyma poprawkę błędów i nowe funkcje najwcześniej w lipcu.