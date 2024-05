Popularny budżetowiec Samsunga teraz dostępny za grosze

Samsung przecenia jeden ze swoich tanich modeli. Ile kosztuje teraz Galaxy A14?

Zakup nowego smartfona nie musi zawsze wiązać się z ogromnym wydatkiem, zwłaszcza jeśli zależy nam na czymś solidnym, oferującym podstawowe funkcje, bez większych szaleństw. Takim właśnie modelem jest Samsung Galaxy A14, czyli jeden z budżetowców południowokoreańskiej firmy. Seria Galaxy A oferuje całkiem sporo różnorodnych urządzeń, a ten smartfon należy raczej do tych z najniższej półki cenowej, z czym trzeba się oczywiście liczyć. Nie znajdziemy tutaj flagowych aparatów czy zachwycających wydajnością podzespołów, ale raczej nikt się tego tutaj nie spodziewa. Galaxy A14 zapewnia wszystko to, czego można potrzebować od taniego telefonu.

Mamy tutaj 6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli (Full HD+), z przodu we wcięciu w kształcie litery „v” znalazł się 13-megapikselowy aparat do selfie, natomiast tylna konfiguracja obejmuje 50-megapikselowy aparat główny i dwa dodatkowe sensory po 2 Mpix każdy. Szału nie ma, ale znając Samsunga, przyzwoite zdjęcia tym smartfonem zrobimy. Czytnik linii papilarnych umieszczony został z boku.

Sercem Galaxy A14 jest układ MediaTek Helio G80 wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Na szczęście jest możliwość rozszerzenia jej przy pomocy karty microSD do 1 TB, więc brak pamięci na dane nie powinien być tutaj problemem. Dużą zaletą jest też pojemna bateria 5000 mAh, która wedle słów producenta powinna wystarczyć na dwa dni typowego użytkowania.

Jak więc widzicie, nie jest to może smartfon najwyższych lotów, ale swoje zadanie z pewnością spełni. Poza tym Samsung znany jest z produkcji całkiem solidnych urządzeń. Jednak tym, co najbardziej przemawia na korzyść Galaxy A14 jest jego cena. Ta w oficjalnym sklepie producenta wynosi bowiem jedyne 529 złotych, co stanowi naprawdę ogromną obniżkę w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni, która wynosiła 849 złotych. Warto tylko wspomnieć, że w promocji dostępna jest tylko czarna wersja kolorystyczna.