Galaxy AI w smartfonach, tabletach i… smartwatchach. Samsung zapowiada rewolucję w zegarkach

Sztuczna inteligencja Samsunga rozszerza swój zasięg. Galaxy AI pojawi się też na smartwatchach

Samsung ogłosił dzisiaj, że wprowadzi funkcje Galaxy AI do swoich zegarków wraz z nadchodzącą wersją One UI 6 Watch, nakładką bazującą na Wear OS 5 i przeznaczoną dla modeli Galaxy Watch. Google na początku miesiąca zapowiedział już tę wersję systemu, a południowokoreański gigant zdradza teraz, na jakie jeszcze zmiany możemy liczyć na jego smartwatchach. Oczywiście największy nacisk położono na Galaxy AI, który pomoże platformie zapewnić „bardziej wszechstronne informacje na temat zdrowia, wraz z motywacyjną zachętą, która pomoże Ci poprawić codzienne samopoczucie”.

Jedną z nowości będzie wskaźnik Energy Score, którego zadaniem będzie umożliwienie użytkownikom lepszego zrozumienia ich codziennego stanu. Informacje przekazywane w ten sposób będą bazować na analizie osobistych wskaźników zdrowia, obejmujących średni czas snu oraz jego spójność, regularność czasu budzenia, aktywność poprzedniego dnia, tętno podczas snu i zmienność tętna. Będzie to więc rozwiązanie mocno przypominające Body Battery dostępne na zegarkach Garmina.

Po aktualizacji Galaxy Watch będą dawać nam porady związane z dobrym samopoczuciem, zawierające spostrzeżenia i wskazówki motywacyjne, a także rady bazujące na wybranym przez użytkownika celu, który chce on osiągnąć.

One UI 6 Watch przyniesie znaczną poprawę algorytmów stanu zdrowia oraz bardziej zaawansowane narzędzia do śledzenia, co ma „zapewnić bardziej całościowe, spersonalizowane i przydatne informacje w połączeniu z sztuczną inteligencją”. Ulepszony sztuczną inteligencją algorytm snu zostanie udoskonalony, dostarczając kolejne szczegóły związane z naszym snem, a nowe wskaźniki pomogą lepiej zadbać o jakość i higienę snu, byśmy skutecznie mogli zmienić nasze nawyki na lepsze. Wśród dodanych wskaźników znajdzie się ruch podczas snu, opóźnienie snu, tętno i częstość oddechów podczas snu, a także wcześniej obsługiwane wskaźniki, takie jak godziny chrapania, poziom tlenu we krwi i cykl snu.

Samsung dostarczy nam też bardziej szczegółowe dane dotyczące progu tlenowego podczas biegu i wskaźniki mocy progowej przydatne dla rowerzystów. Na zegarkach pojawi się też nowa procedura treningowa, łącząca różne ćwiczenia w celu spersonalizowanego treningu i płynnego przejścia od jednego do kolejnego ćwiczenia bez zbędnych przerw.

Rozbudowując potencjał Galaxy AI w naszym ekosystemie, chcemy stworzyć zupełnie nowe możliwości dzięki zoptymalizowanym i połączonym funkcjom, które oferują użytkownikom większą personalizację i inteligentne rozwiązania. Wprowadzenie Galaxy AI do urządzeń Galaxy Watch to dopiero początek tego procesu i cieszymy się, że wkrótce zaprezentujemy jeszcze więcej integracji w naszym portfolio Galaxy – powiedział Junho Park, wiceprezes i szef zespołu planowania produktów ekosystemu Galaxy, MX Business w Samsung Electronics.

One UI 6 Watch trafi na smartwatche producenta jeszcze w tym roku, a ograniczone testy beta ruszą już w czerwcu. Jeśli zastanawiacie się, które modele dostaną aktualizacje, Samsung dał nam jasną rozpiskę. System z nowymi ulepszeniami trafi do: