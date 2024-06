Dla tych smartfonów OnePlus Android 15 będzie ostatnią dużą aktualizacją systemu

Android 15 i OxygenOS 15 – dla tych modeli OnePlus to ostatnia tak duża aktualizacja

Android 15 jest już w końcowej fazie rozwoju, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliżamy się do premiery jego stabilnej wersji. Zanim jednak trafi on na wszystkie kwalifikujące się do tego smartfony, poszczególni producenci OEM muszą przygotować swoje nakładki systemowe, oparte na oprogramowaniu od Google. Właśnie z tego powodu minie jeszcze wiele miesięcy, zanim wszystkie urządzenia otrzymają najnowszą wersję systemu, a wraz z nią zapowiadane nowości i ulepszenia. Niestety, dla niektórych smartfonów będzie to też ostatnia taka duża aktualizacja, a po niej jedyne, co będą otrzymywać, to poprawki zabezpieczeń.

Czytaj też: Twój tani smartfon stanie się wytrzymalszy. Odpowie za to nowe szkło Corning Gorilla Glass 7i

Kiedy premiera kolejnej iteracji systemu Google’a majaczy już na horyzoncie, dobrze jest się zastanowić, czy nas smartfon otrzyma uaktualnienie. O ile posiadacze iPhone’ów mają tutaj ułatwioną sprawę, to właściciele modeli z Androidem już nie. Każdy producent ma swoją politykę aktualizacji, zwykle różniącą się w zależności od półki cenowej, roku produkcji itp. Z tego powodu ciężko jest się w tym rozeznać. Jeśli jesteście posiadaczami smartfonów OnePlus i czekacie na OxygenOS 15, to mamy dla was listę urządzeń, które w tym roku jeszcze nowy system dostaną. Piszę „jeszcze”, bo niestety będzie to ostatnia tak duża aktualizacja dla tych sprzętów.

Czytaj też: Samsung żegna kolejne smartfony. Dla tych modeli wsparcie się już skończyło

Oto urządzenia od OnePlus, które po OxygenOS 15 z Androidem 15 nie dostaną żadnej większej aktualizacji systemowej:

OnePlusa 10 Pro

OnePlusa 10T

OnePlusa 10R

OnePlus 10R 150W

OnePlus Nord N30 SE

OnePlus Nord CE3

OnePlus Nord CE3 Lite

OnePlus Pad Go

Pamiętajcie, że nie jest to lista oficjalna, ale serwis GizmoChina sporządził ją, biorąc pod uwagę oferowane przez producenta wsparcie dla poszczególnych modeli – smartfonów i jednego tabletu. OnePlus ostatnio zaszalał i topowym modelom oferuje cztery duże aktualizacje systemu oraz pięcioletnie wsparcie zabezpieczeń. Dotyczy to jednak smartfonów najnowszych i z najwyższej półki. Z pozostałymi jest różnie, bo seria Nord (i Nord CE) teoretycznie otrzymuje dwie generacje Androida, ale taki Nord 3 ma zapowiedziane trzy aktualizacje systemowe, bo pokazuje, że zmieniło się to trochę na lepsze.

Czytaj też: Pod tym względem nadchodzący Honor Magic V Flip zawstydzi wszystkie inne składaki z klapką

Tak czy inaczej, w tym roku właściciele powyższych urządzeń nie muszą się jeszcze martwić o brak ulepszeń. Przyniesie im je Android 15 oraz oparta na nim nakładka OxygenOS 15. Google przygotował dla nas ogrom zmian i nowych funkcji, takich jak łączność satelitarna, przestrzeń prywatna, archiwizacja aplikacji i wiele innych. Swoje doda również oprogramowanie OnePlus. Niestety, największym minusem jest czas oczekiwania, bo minie jeszcze dużo czasu, zanim właściciele smartfonów producenta będą mogli cieszyć się tymi zmianami.