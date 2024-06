Twój tani smartfon stanie się wytrzymalszy. Odpowie za to nowe szkło Corning Gorilla Glass 7i

Corning przedstawia Gorilla Glass 7i

Przed czterema laty na rynku pojawiła się siódma generacja szkła Corning Gorilla Glass, znana pod nazwą Gorilla Glass Victus. Zapewne większość z was kojarzy to szkło, bo właśnie ono chroni ekrany większości topowych smartfonów. Czasem zdarza się, że któryś z producentów wykorzysta je w swoim średniaku premium, jednak raczej próżno go szukać na pokładzie modeli tańszych. To z kolei oznacza, że ich właściciele muszą zadowalać się trochę słabszą ochroną, co raczej nikomu się nie podoba. Ekran to element smartfona, który niszczy się najczęściej, a jego naprawa wiąże się ze sporymi kosztami, a to w przypadku budżetowców zwykle bywa po prostu nieopłacalne.

Teraz Corning wypuściło kolejne szkło i co ciekawe, wcale nie przeznaczone dla tych najdroższych urządzeń. Gorilla Glass 7i ma trafić do modeli ze średniej i niższej półki. Jeśli zaś ciekawi was, skąd ta nazwa, to serwis GSMArena dopytał o to producenta, który wyjaśnił, że „7” odnosi się do siódmej generacji, a „i” oznacza „wiodącą w branży innowację dla urządzeń średniopółkowych”. W gruncie rzeczy nazwa ma tutaj znaczenie drugorzędne, bo najważniejsza jest ochrona, jaką to szkło oferuje.

Corning twierdzi, że Gorilla Glass 7i jest w stanie przetrwać upadki z wysokości do 1 metra na nierówne powierzchnie, takie jak asfalt. Firma porównała swoją nowość z alternatywnymi rozwiązaniami konkurencji, wykazując, że wytrzymują one upadek z o połowę mniejszej wysokości. Nowe szkło ma być też dwa razy bardziej odporne na zarysowania, co można zobaczyć na poniższym materiale.

Zakup smartfona to znacząca inwestycja, a szkło Gorilla Glass 7i pozwala większej liczbie konsumentów chronić swój zakup, zapewniając zaawansowaną wytrzymałość dla budżetowych i średniopółkowych urządzeń w przystępnej cenie. – powiedział David Velasquez, wiceprezes i dyrektor generalny Corning Gorilla Glass.

Podczas tworzenia tego szkła, firma zadbała też o to, by mogło ono trafić do szerokiej gamy smartfonów z różnych przedziałów cenowych. Pierwszym producentem, który sięgnie po Gorilla Glass 7i ma być Oppo, ale nie wiemy jeszcze, w jakim telefonie zostanie to szkło użyte. Zresztą, niekoniecznie musi chodzić o smartfon, bo można je również zastosować w smartwatchach, które także wymagają solidnej ochrony narażonych na zarysowania i stłuczenia ekranów.