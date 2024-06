Samsung Galaxy Z Flip 6 – znamy już prawie wszystkie jego tajemnice

Wyciekła specyfikacja Samsunga Galaxy Z Flip 6

Zacznijmy może od suchej specyfikacji. Galaxy Z Flip 6 zostanie wyposażony e 6,7-calowy składany ekran Dynamic AMOLED 2x o rozdzielczości 1080×2640 pikseli, z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz 3,4-calowy panel zewnętrzny, również Super AMOLED, mogący zaoferować rozdzielczość 720×748 pikseli. Sercem urządzenia będzie oczywiście Snapdragon 8 Gen 3, a do dyspozycji użytkownika będą dwa warianty pamięci masowej – 256 GB i 512 GB.

Po stronie aparatów dostaniemy 50-megapikselową jednostkę główną z przysłoną f/1.5 oraz 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Do selfie wykorzystamy aparat 10 Mpix, umieszczony w składanym ekranie. Po stronie łączności Samsung zaoferuje nam tylko Wi-Fi 6E, a nie Wi-Fi 7, ale będzie miał 14 pasm 5G. Dostępna będzie także obsługa Bluetooth 5.3 i USB 3.2 Gen 1. Bateria o pojemności 4000 mAh odpowie za zasilanie smartfona.

Czy kogoś w tej specyfikacji cokolwiek zaskoczyło? Niezależnie od tego, jak wiele było dotychczas przecieków związanych z ulepszeniami na pokładzie Galaxy Z Flip 6, specyfikacja nie wskazuje na jakąkolwiek rewolucję. Jest lepiej pod kilkoma względami, jednak czy to wystarczy? Pierwszą zmianą, jaka rzuca się w oczy, będzie wymiana aparatu głównego. Nowa jednostka jest tą samą, która znalazła się na pokładzie Galaxy S24 i w zeszłorocznym Galaxy Z Fold 5. Dla Flipa to krok naprzód, ale nie można zapominać, że ten aparat w serii Galaxy S obecny jest od kilku generacji, Samsung więc nie zaoferuje nam tutaj niczego nowego.

Powiększenia doczekała się także bateria. Z 3700 mAh w Galaxy Z Flip 5, przeskoczymy do 4000 mAh. Jest to znaczna poprawa, jednak na tle konkurencji model południowokoreańskiego giganta wciąż wypada bardzo blado. Nadchodzący Flip będzie konkurował m.in. z ogłoszonym dwa dni temu Honor Magic V Flip, a ten, choć wyposażony w słabszy procesor, ma większy akumulator z szybszym ładowaniem (4800 mAh, 66 W), większy ekran zewnętrzny (4”) i zdecydowanie przyjemniejszy wygląd.

Właśnie, teraz warto poświęcić chwilę projektowi. Zgodnie z przeciekiem, po rozłożeniu Galaxy Z Flip 6 ma wymiary 165,1 x 71,9 x 6,9 mm i waży 187 g, pod tym względem nie odbiega więc od poprzednika. Samsung nie zaingeruje w tym roku w konstrukcję swojego modelu z klapką, choć postawi na bardziej kanciasty wygląd, który znamy już z serii Galaxy S24. Ramki urządzenia są płaskie, co przypomina nam też starsze iPhone’y. Przez to, choć po rozłożeniu będzie cieńszy od Magic V Flip, może wyglądać masywniej. Do mnie to niezbyt przemawia.

Najnowszy wyciek, jeśli się potwierdzi, zapowiada nam urządzenie pod kilkoma względami trochę lepsze od poprzednika, ale jednocześnie pokazujące, że Samsung bardzo mocno chce polegać na Galaxy AI. Funkcje sztucznej inteligencje dla składaków zostały już zapowiedziane i prawdopodobnie to właśnie one mają zagwarantować nadchodzącym modelom sukces. Czy tak się stanie? Zobaczymy, zwłaszcza że w planach jest podwyżka i to o 100 dolarów, co w Polsce może się przełożyć na solidny wzrost ceny.