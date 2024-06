Samsung Galaxy Z Fold 6 – wiemy o nim już prawie wszystko

Samsung Galaxy Z Fold 6 – znów ewolucja, a nie rewolucja

Formuła składaków Galaxy Z Fold nie uległa właściwie żadnym poważniejszym zmianom od początku istnienia serii. Także w tym roku będziemy mieć raczej kosmetyczne korekty na zewnątrz (jeśli wierzyć renderom) i odświeżenie wewnątrz – na to wskazują informacje portalu Smartprix.com.

Najważniejsze w składakach są oczywiście ekrany – tegoroczny Samsung Galaxy Z Fold 6 będzie wewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 7,6″ i rozdzielczości 1856 × 2160 px. Zewnętrzny panel będzie mieć przekątną 6,3″ i rozdzielczość 968 × 2376 px. Oba ekrany wykonane będą w technologii Dynamic AMOLED X2 z odświeżaniem 1-120 Hz i mogą współpracować ze stylusem S-Pen.

Serce nowego Galaxy Z Fold 6 to najnowsza odsłona SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, z zegarem do 3,39 GHz, która współpracować będzie z 12 GB RAM LPDDR5X. Dostępne będą warianty z 256 GB, 512 GB i 1 TB pamięci flash.

Aparaty fotograficzne

Część fotograficzną stanowi łącznie 5 aparatów, z tego dwa przednie i 3 tylne.

Główny aparat – 50 Mpix, f/1.8, OIS

50 Mpix, f/1.8, OIS Aparat ultraszerokokątny – 12 Mpix, f/2.2, 120°

12 Mpix, f/2.2, 120° Aparat tele – 10 Mpix, f/2.4, OIS, zblienie ×3

10 Mpix, f/2.4, OIS, zblienie ×3 Kamera przednia podekranowa – 4 Mpix, f/1.8

4 Mpix, f/1.8 Kamera przednia – 10 Mpix, f/2.2

Jeśli ten zestaw wydaje się wam do czegoś podobny, to nie bez powodu – jest identyczny z tym, co dostaliśmy w modelu zeszłorocznym. Jakakolwiek poprawa jakości – jeśli w ogóle – będzie zatem efektem usprawnień programowych.

Co jeszcze wiemy o Samsungu Galaxy Z Fold 6?

Samsung Galaxy Z Fold 6 będzie urządzeniem dual SIM, przy czym do dyspozycji użytkownika będą dwa fizyczne sloty na karty typu nano i dwa eSIM, których będzie można używać w dowolnych konfiguracjach. Poza tym wiemy o Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i oczywiście o porcie USB-C. Bateria zasilająca będzie mieć 4400 mAh – dokładnie tyle, co w zeszłym roku. Nie ma żadnych informacji o wydajności ładowania, ale tu także raczej nie ma co liczyć, że Samsung nagle przyspieszy. Będzie statecznie. Samsung Galaxy Z Fold 6 ma w tym roku ważyć 239 gramów.

Wygląda zatem, że największą zmianą będzie oprogramowanie, które na pewno będzie mieć zaimplementowaną Galaxy AI oraz… cena, która w USA wzrosła o około 100 dolarów.

