Samsung podniesie ceny tegorocznych składaków. Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 będą dużo droższe

Przeciek ujawnia podwyżkę cen Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6

Kiedy w styczniu Samsung mocno nas zaskoczył nie tylko brakiem podwyżek cen Galaxy S24, a wręcz ich obniżką, można było mieć nadzieję, że podobna sytuacja pojawi się także latem, kiedy na rynek wejdzie kolejna generacja składaków. Niestety, były to bardzo płonne nadzieje, w czym utwierdziły nas najnowsze przecieki ujawniające ceny Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Będzie drożej, a różnica na pewno stanie się odczuwalna dla kieszeni. O jakich kwotach mówimy?

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 będą w tym roku droższe o 100 dolarów względem zeszłorocznych modeli. Jest to różnica znacząca i na pewno jeszcze bardziej odczuwalna będzie w naszym kraju. Warto bowiem wiedzieć, że o ile w USA ceny dwóch poprzednich generacji tych smartfonów pozostawały niezmienne (a Galaxy Z Flip 5 był nawet o 60 dolarów tańszy niż Flip 4), w Polsce dostawaliśmy regularne podwyżki. Trzeba się więc liczyć z tym, że kupno jednego z nadchodzących składaków będzie naprawdę sporym wydatkiem.

Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Flip 5 12/256 GB 8399 zł 8799 zł 8/128 GB – 5 149 zł 12/512 GB 8999 zł 9799 zł 8/256 GB 5599 zł 5 499 zł 12 GB/1 TB 9999 zł 10399 zł 8/512 GB 5999 zł 5 999 zł

Samsung Galaxy Z Flip 5

W poprzednim roku mieliśmy do czynienia z podwyżką rzędu od 100 do nawet 800 złotych, w zależności od modelu i wariantu konfiguracji pamięci. Jasne, Samsung zawsze oferował jakieś promocje, ale fakt pozostaje faktem. W tym kontekście trudno też orzec, z jakimi kwotami spotkamy się w lecie. 400 złotych więcej za każdy z modeli wydaje się minimalną kwotą, jednak w rzeczywistości producent może nas bardzo niemiło zaskoczyć.

W sumie to trochę dziwne, bo w zeszłym roku byliśmy świadkami naprawdę ogromnych zmian względem poprzedniej generacji, obejmujących przede wszystkim wymianę zawiasów oraz znacznie powiększony ekran zewnętrzny w modelu z klapką. Tegoroczne składaki mają przynieść kolejne ulepszenia, ale już nie tak spektakularne – mówi się o delikatnym powiększeniu baterii w Galaxy Z Flip 6 oraz o cieńszej konstrukcji w Galaxy Z Fold 6. Mam nadzieję, że jeśli doniesienia związane z cenami są prawdziwe, to Samsung przynajmniej się postara, by te podwyżki były uzasadnione, zarówno w specyfikacji, jak i wyglądzie tych składaków.