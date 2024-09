Ostateczne pożegnanie z legendą? Smartfony Nokia znikają ze sklepowych półek

HMD wycofało smartfony marki Nokia ze swojego sklepu

Zanosiło się na to od dawna, ale i tak, kiedy pod koniec stycznia HMD Global oficjalnie zapowiedziało przerzucenie się na własną markę i koniec smartfonów Nokia, była to dość smutna wiadomość. W kolejnych miesiącach widzieliśmy już kilka premier HMD, a kolejne są już w planach. Chociaż żaden nowy smartfon Nokia nie pojawił się na rynku, to były one cały czas dostępne w ofercie firmy, więc logo marki tak całkowicie nie zniknęło ze sklepowych półek. Była to jednak kwestia czasu, aż zapasy magazynowe zaczną się wyczerpywać i najwyraźniej właśnie tak się stało, a przynajmniej w Europie.

Na oficjalnych stronach HMD na naszym kontynencie nie ma już urządzeń marki Nokia, choć poszczególni sprzedawcy mogą je jeszcze przez jakiś czas mieć w swojej ofercie. Co ciekawe, w sklepach HMD w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie, w Australii i Nowej Zelandii oraz Ameryce Łacińskiej modele Nokia wciąż są dostępne, ale wydaje się, że już wkrótce i tam ich zabraknie, co będzie oznaczało definitywny koniec legendy. Krok ten był zarówno oczekiwany, jak i logiczny, bo skoro HMD przerzuciło się na własne modele, to nie ma powodu trzymać na swoich stronach urządzeń, które nie są już dostępne.

Nokia X30 5G

Jeśli wciąż korzystacie z urządzeń marki, to nie martwcie się, na stronie pomocy technicznej HMD smartfony i telefony Nokia są wciąż dostępne, co oznacza, że dopóki nie zakończy się oferowane im wsparcie, aktualizacje będziecie otrzymywać nadal, choć nie wiadomo, jak długo to potrwa. HMD całkowicie skupiło się na własnych sprzętach, które w zamyśle mają być wytrzymałe, bezpieczne, szybkie i niedrogie, a przynajmniej tak zapowiadano w styczniu. Czas pokazał, że opinie klientów są podzielone.

Nokia Corporation (pierwotna Nokia) jest nadal światowym liderem w dziedzinie sprzętu sieciowego i głównym licencjodawcą patentów w przestrzeni technologii mobilnych z ponad 6000 rodzin patentów niezbędnych dla 5G. Nawet jeśli już nie zobaczymy żadnych smartfonów czy telefonów z logo tej marki, jej wpływ na branżę technologiczną wciąż będzie obecny.