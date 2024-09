7 lat aktualizacji – które urządzenia Samsunga mogą liczyć na takie wsparcie?

Wiele można Apple’owi zarzucić, ale jeśli chodzi o aktualizacje oprogramowania, to na rynku nie ma sobie równych. Te, nie dość, że trafiają do użytkowników ekspresowo, to w dodatku producent dla wszystkich urządzeń z tego samego rodzaju oferuje takie samo wsparcie. Dzięki temu wiemy, na czym stoimy w kwestii aktualizacji systemu i zabezpieczeń. Gorzej to wygląda przy sprzętach z Androidem. Pomijając już fakt kilkumiesięcznego oczekiwania na aktualizacje systemu, to często ciężko stwierdzić, czy w ogóle dostaniemy takie uaktualnienie.

Każdy z producentów ma swoją własną politykę aktualizacji, uzależnioną od tego, czy dany model jest flagowcem, średniakiem czy budżetowcem. Na przestrzeni lat warunki wsparcia również się zmieniają, przez co niektóre topowe modele, choć debiutowały rok po swoich poprzednikach, już mają znacznie dłuższe wsparcie. W rozeznaniu się w sytuacji nie pomaga fakt, iż nierzadko producenci nigdzie nie umieszczają informacji o wsparciu. Samsung nie jest tutaj wyjątkiem, bo przy jednych modelach nie wspomina nic o tej kwestii, podczas gdy przy flagowcach, wszem wobec, chwali się 7-letnią gwarancją aktualizacji.

Jeśli więc szukacie urządzenia, które będzie otrzymywać nowy system i łatki zabezpieczeń przez wiele lat, Samsung ma właśnie takie sprzęty. Celowo nie piszę tutaj o smartfonach, ponieważ ta polityka wsparcia obowiązuje również w przypadku najnowszych tabletów.

Oto lista sprzętów Samsunga, które są objęte siedmioletnią polityką aktualizacji:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10+

Jak widać, są to jedynie urządzenia z tego roku, ponieważ zmiany w polityce wsparcia gigant wprowadził przy okazji premiery serii Galaxy S24 i nie zdecydował się na rozszerzenie jej na modele zeszłoroczne, Smartfony i tablety wymienione na powyższej liście trafiły na rynek z Androidem 14, a to oznacza, że ostatnią wersją systemu, jaki do nich trafi, będzie Android 21, a poprawki zabezpieczeń i nowe funkcje One UI będą udostępniane aż do 2031 roku.