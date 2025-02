Masz te smartfony Xiaomi? Czas rozejrzeć się za czymś nowym

Regularne aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń są kluczowe, by nasze urządzenie działało właściwie. Z jednej strony dostajemy nowe funkcje i ulepszenia, a z drugiej jest też jeszcze istotniejsza kwestia zabezpieczeń. Zwykle tego typu wsparcie trwa dłużej niż te oprogramowania, a w jego ramach producent regularnie poprawia zabezpieczenia i likwiduje ewentualne luki, jakie zostały w nich znalezione, gwarantując użytkownikom lepszą ochronę przez zagrożeniami. Obecnie niektórzy producenci pokroju Samsunga oferują już nawet 7-letnie wsparcie w obu obszarach, ale południowokoreański gigant należy wciąż do wyjątków.

Xiaomi, w przypadku nowych modeli, zapewnia 5-lat aktualizacji, jednak dotyczy to flagowców. Modele starsze i te z niższej półki otrzymują wsparcie krótsze, a producent regularnie uzupełnia swoją listę End-Of-Support (EOS), aby uwzględnić na niej urządzenia, które nie kwalifikują się już do przyszłych aktualizacji (zarówno głównych aktualizacji, jak i poprawek zabezpieczeń). Serwis Xiaomi Time znalazł na niej właśnie kilka kolejnych modeli.

Xiaomi nie będzie już aktualizował następujących modeli:

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi 10C

Redmi 10 2022

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro

Redmi Note 11 jest jednym z modeli, który utracił wsparcie producenta

Oznacza to, że właściciele tych urządzeń nie dostaną już nie tylko ulepszeń w ramach HyperOS i Androida, ale przede wszystkim żadnych poprawek bezpieczeństwa. Wspomniane modele należały do grupy tych, którym producent zapewniał średnio dwie lub trzy aktualizacje Androida i do czterech lat poprawek, co właśnie się skończyło. Jak zwykle jest to sygnał, że pora rozejrzeć się za czymś nowym.

Jasne, nie jest tak, że wraz z zakończeniem wsparcia smartfon nadaje się do kosza. Wciąż bez problemu można z niego korzystać, jednak im więcej czasu minie od ostatnich uaktualnień, tym na większe ryzyko jesteśmy narażeni. Obecnie telefony przechowują ogrom informacji na nasz temat, a jeśli jego zabezpieczenia będą wątpliwe, jesteśmy bardziej narażeni na ataki. Warto również pamiętać, że deweloperzy aplikacji sukcesywnie wycofują też wsparcie dla starszych wersji systemu, co z kolei oznacza utratę dostępu do ważnych aplikacji, takich jak te bankowe czy nawet komunikatory.

Dodatkowo tracimy również w ten sposób możliwość wypróbowania nowości, wprowadzanych w ramach kolejnych wydań systemu, a Xiaomi sukcesywnie takie udostępnia. Chiński gigant szykuje się obecnie do wprowadzenia na globalny rynek wersji HyperOS 2.1, a wraz z nią na smartfonach producenta pojawi się kilka ciekawych zmian, skupiających się przede wszystkim na poprawie doświadczeń użytkownika. Zgodnie z raportami, po zainstalowaniu powinniśmy dostać bardziej dopracowany ekran główny z intuicyjnymi elementami interfejsu użytkownika, przeprojektowane Centrum sterowania i kolejne usprawnienia zapewniające bezproblemową łączność.