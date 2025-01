Starsze smartfony Samsung Galaxy doczekają się ulepszeń aparatu rodem z flagowców

One UI 7 przyniesie kilka fotograficznych ulepszeń dla starszych modeli Samsung Galaxy

Najnowsza generacja nakładki Samsunga zadebiutowała razem z serią Galaxy S25, przynosząc ze sobą sporo zmian dla smartfonów producenta. Zauważymy je przede wszystkim w wyglądzie interfejsu, który zyska powiew świeżości, dzięki nowym ikonom, zmianom w pasku powiadomień i zupełnie nowym elemencie – Bar Now, czyli odpowiedzi południowokoreańskiego giganta na Dynamic Island na iPhone’ach. One UI 7 to jednak nie tylko unowocześnienie wyglądu, ale też sporo dodatkowych funkcjonalności, ulepszających działanie smartfona w kluczowych obszarach.

Jednym z nich jest oczywiście aparat. Już sama aplikacja została odmieniona i uproszczona, pozbywając się z ekranu głównego wielu rozpraszaczy, a sam widok z kamery został przeniesiony nieco w górę, podczas gdy tryby czy pasek powiększenia znalazły się odpowiednio poniżej i powyżej spustu migawki, Dzięki temu lepiej można skupić się na fotografowanym obiekcie i scenie. To przeorganizowanie elementów może pomóc w lepszym wykorzystywaniu możliwości aparatu w smartfonach producenta.

Aktualizacja nakładki przynosi również mnóstwo funkcji dotyczących samego aparatu, takich jak sześć nowych, konfigurowalnych filtrów, które pozwalają użytkownikom na dostosowanie estetyki ich zdjęć. Można zmienić ich temperaturę barwową, kontrast, a nawet nasycenie. W trybie Pro znalazła się obsługa nowego formatu Log Video dla profesjonalnego doświadczenia wideograficznego. Seria Galaxy S25 zyskała również 10-bitową funkcję wideo HDR, domyślnie włączoną dla szerszego zakresu dynamiki.

Są to funkcje oprogramowania, a to oznacza, że Samsung wprowadził je w ramach One UI 7 i rozszerzy ich dostępność poza tegoroczne flagowce. Może się jednak okazać, że jeszcze nie w tej aktualizacji i posiadacze innych urządzeń Galaxy, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Według nowego raportu, Samsung planuje wprowadzić ten pakiet funkcji aparatu w starszych telefonach Galaxy dopiero w ramach One UI 7.1. Należy się liczyć z tym, że nie będą one dostępne w każdym z kompatybilnych modeli producenta. Najwięcej dostaną zeszłoroczne flagowce Galaxy S24, ale co z pozostałymi? Tu trzeba poczekać na informacje ze strony producenta.