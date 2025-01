Now Bar w One UI 7 zyskuje obsługę Map Google

Now Bar został właśnie zintegrowany z Mapami Google. One UI 7 z kolejnymi nowościami

Tak, jak Apple ma Dynamic Island, tak Samsung oferuje teraz Now Bar. Nowy pasek „nadaje personalizacji nowe znaczenie, płynnie integrując codzienne czynności i najczęściej używane aplikacje z ekranem blokady”. Jest to jedno z większych ulepszeń, jakie przynosi nam One UI 7, dające dostęp do informacji z niezbędnych aplikacji bez konieczności odblokowywania urządzenia.

Now Bar ma płynnie integrować codzienne czynności i najczęściej używane aplikacje z ekranem blokady. Posiadacze urządzeń Galaxy będą mogli przy jego pomocy kontrolować multimedia, zaplanować trening czy uzyskać wskazówki dojazdu. Pasek jest również „punktem dostępu do najbardziej kompleksowych i wnikliwych doświadczeń w historii” na urządzeniach Galaxy. Z poziomu paska uzyskamy też dostęp do prognozy pogody, a jedyne co trzeba będzie zrobić, to przesunąć palcem. Ponadto na koniec każdego dnia pasek Now Bar pomoże nam „przeżyć najważniejsze wydarzenia na nowo”.

Żeby jeszcze zwiększyć funkcjonalność nowego elementu interfejsu, dodano teraz integrację z Mapami Google. Now Bar będzie więc mógł wyświetlać aktywności na żywo w Mapach. Jest to świetne ulepszenie, bo aplikacja nawigacyjna od giganta z Mountain View jest jedną z najczęściej używanych aplikacji tego typu na smartfonach. Na ekranie blokady będą teraz wyświetlane wskazówki dojazdu i inne informacje, nie tylko związane z podróżą samochodem, ale też środkami transportu publicznego czy pieszymi wędrówkami.

Niestety warto pamiętać, że chociaż One UI 7 jest już dostępne w serii Galaxy S25, to wciąż nic nie wiemy o aktualizacji dla starszych modeli producenta. Program beta dla Galaxy S24 zakończył się na krótko przed premierą tegorocznych flagowców, jednak jak do tej pory nie pojawiły się żadne sygnały mówiące o stabilnym wydaniu nie tylko dla tych urządzeń, ale też dla wszystkich innych, kompatybilnych z tą wersją nakładki. Trzeba więc uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości i poczekać na szczegóły związane z harmonogramem wydania nowej wersji One UI.