Te nowości w One UI 7 przyspieszą dostęp do istotnych funkcji

One UI 7 dużo zmieni na Twoim smartfonie

W tej generacji Samsung przygotował dla nas naprawdę sporo zmian. O ile wcześniejsze główne wydania One UI zawierały raczej łagodne ulepszenia, o tyle tym razem dostaniemy naprawdę ogrom ulepszeń. Gigant uporządkował ekran główny, przeprojektował widżety One UI i dodał nowe opcje personalizacji takich obszarów, jak aplikacje i ekran blokady, dodając nowe funkcje, dzięki którym współpracują one ze sobą, dając kontrolę nad szczegółami i dostosowaniem urządzenia pod własne preferencje. Jest nowocześnie, prościej i bardziej intuicyjnie. Zmiany są szerokie, obejmujące wiele aplikacji, funkcje sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa i prywatności. Jednak kiedy zainstalujemy nakładkę, to te wizualne rzucają się od razu w oczy.

Jednym z bardziej widocznych będzie przeprojektowany panel szybkiego dostępu, który zyskał nowy układ i bardziej konfigurowalne funkcje edycji, pozwalające na reorganizację sekcji, zupełnie inaczej niż w przypadku One UI 6. Ogólnie w tym wydaniu Samsung położył duży nacisk na możliwości personalizacji, a to coś, co chyba lubią wszyscy.

Możliwość dostosowywania sekcji do swoich potrzeb, poprzez dodanie do panelu szybkiego dostępu nowych opcji, obejmuje obecnie następujące opcje ułatwień dostępu:

Inwersja kolorów

Czcionki o wysokim kontraście

Korekta kolorów

Filtry kolorów

Bardzo przyciemniony

Powiadomienia dźwiękowe

Tłumaczenie na żywo

Opcje te obejmują ulepszenia widzenia i dokładności kolorów, dostosowujące ekran do wygodniejszego oglądania. Talkback zapewni dźwiękowe informacje zwrotne, bez patrzenia na wyświetlacz, natomiast w ulepszeniach słuchu znajdziemy wiele funkcji, które przydadzą się nie tylko osom z wadami słuchu, ale także tym, które chcą lepiej słyszeć dźwięki, np. podczas pracy w hałaśliwym otoczeniu.

Początkowo te przyciski będziemy musieli samodzielnie dodać z menu wyboru (pojedynczo lub wszystkie na raz). Po wybraniu znajdą się już w menu szybkiego dostępu, gdzie aktywujemy lub wyłączymy je przy pomocy stuknięcia. Oczywiście w każdym momencie można też je usunąć, korzystając z opcji edycji, zapisując je jednak w galerii przycisków, aby później móc z nich skorzystać.