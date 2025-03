Fotosmartfon to nie wszystko. Xiaomi zaprezentowało całą masę nowości – słuchawki, tablety i zegarki!

Nowe słuchawki Xiaomi wiele obiecują

Xiaomi Buds 5 Pro to słuchawki, które zgodnie z dumnymi zapewnieniami producenta mają zredefiniować standard dźwięku bezprzewodowego. Zostały wyposażone w technologie Snapdragon Sound i Qualcomm aptX Lossless, oferują bezstratny dźwięk o jakości 48 kHz/24 bit oraz transmisję o przepustowości do 2.1 Mbps, co przekłada się na wyjątkową jakość dźwięku z głębokimi basami i zrównoważonymi średnimi tonami. System podwójnego wzmacniacza z trzema przetwornikami gwarantuje szeroką gamę odtwarzanych dźwięków, a technologia Harman Golden Ear Team ma zapewniać mistrzowskie dostrojenie, umożliwiając personalizację dźwięku za pomocą dwóch profesjonalnych profili EQ.

Hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) o mocy do 55 dB pozwala na idealne dostosowanie słuchawek do otoczenia, eliminując niepożądane hałasy. Xiaomi Buds 5 Pro to także wygodne urządzenie codziennego użytku, które obsługuje łączność z dwoma urządzeniami jednocześnie, oferując do 40 godzin pracy na baterii po pełnym naładowaniu. Dzięki funkcji szybkiego ładowania wystarczy zaledwie 10 minut, by słuchawki działały przez kolejne 4,5 godziny. Dodatkowo, Xiaomi Buds 5 Pro wyposażone są w funkcję nagrywania dźwięku, co sprawia, że idealnie sprawdzają się w trakcie spotkań czy sporządzania notatek. Słuchawki wspierają także tłumaczenie i transkrypcję opartą na sztucznej inteligencji, umożliwiając płynne wielojęzyczne interakcje. Xiaomi Buds 5 Pro mają również wbudowaną funkcję nagrywania dźwięku, która pozwala użytkownikom uchwycić ważne rozmowy poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku etui. Słuchawki pozwalają również na tłumaczenie i transkrypcję oparte na sztucznej inteligencji, zapewniając płynną wielojęzyczną pomoc za pomocą szybkich gestów. Szybkie gesty standardowo pozwalają na odtwarzanie muzyki, zarządzenia połączeniami, regulację ANC, aktywację asystenta głosowego oraz wygodną regulację poziomu głośności.

Dodatkowo, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) oferują jeszcze wyższą jakość dźwięku, zapewniając bezstratną transmisję 96 kHz/24 bity przy przepustowości do 4,2 Mb/s dzięki technologii Qualcomm XPAN. Te słuchawki to prawdziwa rewolucja w dziedzinie bezprzewodowego dźwięku, łącząc wygodę Wi-Fi z doskonałą jakością audio. Dostępne w trzech eleganckich kolorach — White, Titanium i Black — stanowią połączenie nowoczesnego designu z zaawansowaną technologią. Ceny prezentują się następująco:

Xiaomi Buds 5 Pro w kolorze białym – 749 zł.

Xiaomi Buds 5 Pro w kolorze Titanium – 749 zł.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi w kolorze czarnym – 869 zł.

Xiaomi Watch S4 — co zaoferuje nowy smartwatch firmy?

Xiaomi Watch S4 to smartwatch, który łączy elegancki design z nowoczesnymi funkcjami zdrowotnymi i sportowymi. Wyposażony w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 px i częstotliwości odświeżania 60 Hz, oferuje płynne i wyjątkowo wyraźne wrażenia wizualne. Jasność szczytowa 1500 nitów zapewnia doskonałą widoczność ekranu nawet w pełnym słońcu, a długotrwała bateria, oferująca do 15 dni pracy, sprawia, że jest to urządzenie niezawodne na co dzień.

Xiaomi Watch S4 wyróżnia się również możliwością pełnej personalizacji — przedstawione już w zeszłym roku wymienne ramki powracają, razem z paskami, co pozwala dostosować wygląd zegarka do indywidualnych preferencji, a funkcjonalne tarcze, jak Clearheaded czy Wild Walker, oferują unikalne możliwości monitorowania zdrowia i aktywności. Tarcza Clearheaded śledzi poziom stresu, a Wild Walker na bieżąco aktualizuje dane dotyczące kierunku i wysokości — idealne dla osób uprawiających turystykę górską.

Monitorowanie zdrowia to jedna z kluczowych cech Xiaomi Watch S4. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi, zegarek dostarcza precyzyjnych danych na temat tętna (dokładność na poziomie 98%), poziomu tlenu we krwi, stresu oraz jakości snu. Dodatkowo, funkcja generowania szczegółowego raportu zdrowotnego w zaledwie minutę ułatwia bieżące monitorowanie kondycji. Ponadto, z technologią L1+L5 GNSS oraz ponad 150 trybami sportowymi, smartwatch zapewnia dokładne śledzenie lokalizacji i postępów w aktywnościach na świeżym powietrzu.

Xiaomi Watch S4 to także centrum zarządzania ekosystemem Xiaomi. Dzięki kompatybilności z Xiaomi Smart Hub, umożliwia łatwą integrację z innymi urządzeniami marki, jak smartfony, tablety, słuchawki czy sprzęt smart home. Szybkie gesty, takie jak pstrykanie palcami w celu odrzucenia połączeń lub powiadomień, zwiększają wygodę codziennego użytkowania. To nie tylko inteligentny, ale także stylowy towarzysz do codziennych aktywności. Ceny prezentują się następująco:

Xiaomi Watch S4 w kolorze czarnym – 699 zł.

Xiaomi Watch S4 w kolorze rainbow – 749 zł.

Xiaomi przygotowało ofertę promocyjną, w ramach której przy zakupie Xiaomi Watch S4 konsumenci otrzymają Xiaomi Redmi Buds 6 Lite. Oferta dostępna zarówno na mi.com, jak i w wybranych sieciach handlowych.

Xiaomi Smart Band 9 Pro — jeszcze lepszy, dalej tani

Xiaomi Smart Band 9 Pro to nowa smart opaska w wersji Pro, łącząca styl z zaawansowanymi funkcjami fitness. Jego czworokątny wyświetlacz AMOLED o wąskich krawędziach z imponującym stosunkiem ekranu do obudowy wynoszącym 77% zapewnia niezłe wrażenia wizualne i przypomina bardziej smartwatch niż smartband. Rozdzielczość 336 × 480 px i jasność szczytowa 1200 nitów gwarantują czytelność w każdych warunkach, a automatyczna regulacja jasności dostosowuje wyświetlacz do otoczenia. Dzięki baterii o pojemności 350 mAh, urządzenie zapewnia do 21 dni pracy na jednym ładowaniu, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla osób aktywnych.

Xiaomi Smart Band 9 Pro stawia na jeszcze bardziej precyzyjne monitorowanie zdrowia, oferując 15-procentową poprawę dokładności w śledzeniu tętna, poziomu tlenu we krwi i stresu. Dodatkowo, nowa wersja opaski wprowadza profesjonalne śledzenie snu, umożliwiając generowanie szczegółowych raportów oraz wskazówek dotyczących poprawy jakości snu. Z ponad 150 trybami sportowymi oraz wbudowanym GNSS, urządzenie precyzyjnie śledzi aktywności na świeżym powietrzu, oferując nawet animacje 3D, które pomagają w prowadzeniu efektywnych treningów.

Nowością w Xiaomi Smart Band 9 Pro jest wbudowany kompas, który dostarcza wskazówek kierunkowych, co znacząco usprawnia nawigację podczas wędrówek czy biegania na świeżym powietrzu. Dzięki różnym opcjom pasków, w tym TPU, skórzanym i magnetycznym, opaska nie tylko zapewnia funkcjonalność, ale również doskonale wpisuje się w różne style użytkowników. Jeśli chodzi o cenę, to za Xiaomi Smart Band 9 Pro trzeba zapłacić 389 zł.

Nowe tablety Xiaomi. Co oferuje seria z numerkiem „7”?

Nowe tablety Xiaomi, Xiaomi Pad 7 i Xiaomi Pad 7 Pro, to — jak dumnie przyznaje producent — urządzenia zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności dzięki zaawansowanym funkcjom wspieranym przez sztuczną inteligencję. Oba modele wyposażone są w 11,2-calowy wyświetlacz 3,2K z proporcjami 3:2, oferujący adaptacyjny HDR i certyfikat TÜV Rheinland. Dzięki obsłudze 68 miliardów kolorów i częstotliwości odświeżania do 144 Hz, wyświetlacz zapewnia wyjątkową jakość obrazu, a zagęszczenie pikseli na poziomie 345 ppi sprawia, że jest on jednym z najlepszych w swojej klasie. Obudowy o grubości 6,18 mm i wadze zaledwie 500 g sprawiają, że oba tablety są lekkie i wygodne w użytkowaniu.

Xiaomi Pad 7 oraz Xiaomi Pad 7 Pro wspierają wielozadaniowość na najwyższym poziomie dzięki Xiaomi HyperOS 2, HyperAI i HyperConnect. Zaimplementowane narzędzia AI, takie jak AI Writing, AI Speech Recognition czy AI Art w Mi Canvas, umożliwiają łatwiejszą i bardziej efektywną pracę, a AI Calculator oferuje wsparcie przy złożonych obliczeniach. Funkcje takie jak NFC Sharing i Xiaomi Share pozwalają na łatwą wymianę plików między urządzeniami, a Home Screen+ 2.0 umożliwia korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie. Dodatkowo, kamery współpracujące z aplikacją usprawniają prezentacje, umożliwiając równoczesne aktywowanie kamery smartfona i tabletu.

Xiaomi Pad 7 Pro jest napędzany przez platformę Snapdragon 8s Gen 3, a jego zaawansowane funkcje obejmują przednią kamerę 32 MP AON i tylną kamerę 50 MP. Dzięki łączności Wi-Fi 7 i baterii o pojemności 8850 mAh, tablet oferuje szybkie ładowanie z technologią HyperCharge 67 W, co pozwala na pełne naładowanie w zaledwie 79 minut. Aluminiowa konstrukcja unibody zapewnia trwałość i elegancki wygląd. Xiaomi Pad 7, napędzany przez Snapdragon 7+ Gen 3, wyposażony jest w tylną kamerę 13 MP i przednią 8 MP oraz Wi-Fi 6E i 45 W ładowanie.

Do tabletów dostępne są dedykowane akcesoria, takie jak klawiatura Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard z podświetlanymi i regulowanymi klawiszami oraz Xiaomi Focus Pen, który oferuje niski czas opóźnienia i 8192 poziomy nacisku, idealny do rysowania i precyzyjnego pisania. Oba modele wyposażone są także w etui ochronne Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Cover, które zapewniają bezpieczeństwo urządzeń podczas codziennego użytkowania.

Xiaomi Pad 7 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Grey, Blue i Green. Będzie go można dostać w dwóch wariantach:

8+256, w cenie rekomendowanej 1999 zł ze zniżką 200 zł i etui w prezencie między 2 a 30 marca;

8+128, w cenie rekomendowanej 1799 zł.

Xiaomi Pad 7 Pro będzie dostępny za to w dwóch wersjach kolorystycznych: Grey i Blue. Xiaomi Pad 7 Pro dostępny będzie w wariancie: