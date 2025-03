Redmi Note 14S zbliża się do premiery. Xiaomi po raz kolejny zaserwuje odgrzewany kotlet

Co zaoferuje nam Redmi Note 14S?

Rebranding nie jest niczym nowym w przypadku chińskich producentów. Xiaomi często z niego korzysta, by modele dostępne tylko na rodzimym rynku wprowadzać do szerszej dystrybucji w ramach swoich submarek. Czasem jest też tak, że robi to nawet z modelami, które i tak są już dostępne na globalnym rynku, co wprowadza nieco zamieszania. Redmi Note 14S będzie z kolei urządzeniem, które śmiało można określić odgrzewanym kotletem, ponieważ pod tą nazwą ma kryć się Redmi Note 13 Pro (4G) z zeszłego roku. Innymi słowy – dostaniemy jeszcze raz to samo, ale w ramach nowszej generacji.

Redmi Note 13 Pro 4G

Seria Redmi Note 14 jest już globalnie dostępna i już od samego początku była bardzo bogata. Obejmuje modele 4G, takie jak Note 14 i Note 14 Pro oraz opcje 5G -Note 14 5G, Note 14 Pro 5G i Note 14 Pro+ 5G. Jeśli wydawało wam się, że to dużo, to cóż, dla Xiaomi wciąż za mało, dlatego do wersji 4G dołączy wkrótce Redmi Note 14S. Urządzenie pojawiło się już w kilku bazach certyfikacyjnych, a nowy raport WinFuture.de ujawnił całą specyfikację, rendery i oczekiwaną cenę tego modelu, wskazując na jego rychłą premierę.

Zgodnie z informacjami, zostanie on wyposażony w panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Chociaż raport nie wspomina o przekątnej ekranu, spodziewamy się, że będzie to 6,67-calowy wyświetlacz zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Na nim znajdzie się okrągły otwór na 16-megapikselowy aparat do selfie. Redmi Note 14S będzie napędzany przez układ Helio G99 Ultra, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Za zasilanie odpowie bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W.

Po stronie aparatów urządzenie zaoferuje 200-megapikselowy aparat główny ze wsparciem OIS, aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2-megapikselowy makro. Co rozczarowujące, na rynek trafi z systemem Android 14, więc o generację starszym, a to z kolei oznacza, że nie powinniśmy oczekiwać na nim preinstalowanego HyperOS 2.0. Jedynym, co najwyraźniej się zmieni, będzie projekt, bo według renderów urządzenie dostanie wyspę aparatów bardziej przypominającą Note 13 Pro 5G.

Redmi Note 14S ma trafić do Europy w cenie poniżej 240 euro (~1000 zł), czyli w cenie, w której obecnie można kupić Redmi Note 13 Pro 4G. Pytanie więc – po co? Zrozumiałabym ten ruch, jeśli smartfon dostałby przynajmniej nowego Androida, czyli miałby dłuższe wsparcie niż oryginał z poprzedniej generacji, jednak na to się nie zanosi.