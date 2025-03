Kolejny Galaxy Ring dostanie więcej funkcji. Jedną z nich będzie termometr

Galaxy Ring będzie mógł jeszcze więcej

Inteligentny pierścień Samsunga, podobnie zresztą jak inne sprzęty tego typu, przeznaczony jest do stałego monitorowania głównych parametrów naszego organizmu. Oczywiście zakres jego funkcji nie jest tak duży, jak w przypadku smartwatchy czy nawet opasek sportowych, jednak jest w stanie dostarczyć nam sporo informacji o tym, jak śpimy, naszej codziennej aktywności czy samopoczuciu, a jeśli połączymy te dane z tymi z zegarka, daje to nam naprawdę kompleksowy wgląd w stan naszego zdrowia. Jak można się spodziewać, Samsung w kolejnych generacjach Galaxy Ring będzie chciał oferować nam jeszcze więcej funkcji.

Jedną z nich może być pomiar temperatury, na co wskazuje najnowszy patent złożony przez firmę. Z dokumentacji i szkiców dowiadujemy się, że urządzenie nie tylko będzie w stanie mierzyć temperaturę naszego ciała lub innych osób oraz przedmiotów, więc służyłby po prostu jako przenośny termometr. Zgodnie z patentem, sensory te miałyby zostać umieszczone po stronie, która ma kontakt ze skórą użytkownika, tak, jak w pierwszej generacji pierścienia.

Dalej dowiadujemy się, że nowy pierścień byłby również wyposażony w czynniki ruchu, takie jak akcelerometr i żyroskop, dzięki czemu będzie w stanie określić, gdzie znajduje się pierścień i w jaki sposób jest używany. To pozwoli mu rozpoznać wzorce ruchu użytkownika i w razie potrzeby aktywować czujnik temperatury. Chodzi więc o sytuacje, gdy nasza ręka porusza się w określony sposób, by sprawdzić temperaturę napoju lub ciała innego człowieka – pierścień będzie w stanie rozróżnić te dwie rzeczy.

Co ciekawe, ostateczne odczyty miałyby pojawiać się na urządzeniu w formie wizualnych, dźwiękowych lub dotykowych alertów. To samo dotyczy wszelkich innych powiadomień, wysyłanych przez Galaxy Ring. To z kolei oznacza, że Samsung może wyposażyć nadchodzący pierścień w jakąś formę wyświetlacza, głośnik oraz silnik dotykowy, czego w pierwszej generacji nie było. Przy okazji warto również wspomnieć o innym patencie złożonym w ostatnim czasie, według którego Galaxy Ring miałby zyskać możliwość kontrolowania innych urządzeń – za jego pomocą moglibyśmy przenosić pliki pomiędzy tabletem czy laptopem.

Choć złożone wnioski patentowe pokazują nam kierunek rozwoju, nad jakim myśli Samsung, nie ma pewności, czy takie funkcje ostatecznie znajdą się na pokładzie Galaxy Ring 2 lub kolejnych generacji. Mimo tego taki przenośny termometr, który moglibyśmy mieć zawsze przy sobie, na pewno by się klientom spodobał, podobnie jak możliwość wykorzystania pierścienia do kontroli innych urządzeń. Pytanie tylko, czy to wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać po nowej generacji pierścienia?